Структура АФК «Система» переведет отели Park Inn под бренд Cosmos Hotels

Структура АФК «Система» переведет отели Park Inn под бренд Cosmos HotelsКорпорация хочет создать крупнейшего гостиничного оператора в стране
Входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова Cosmos Hotel Group (CHG) переведет семь отелей Park Inn под бренд Cosmos Hotels. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Об этом также знают два консультанта, работавших с ее объектами. Речь идет о гостиницах, которые структура АФК «Система» выкупила у Venture Investment and Yield Management Андрея Якунина в 2016 г. Они уточняют также, что управлением этими отелями занимается CHG, а бренд Park Inn, который принадлежит международному оператору Radisson Hotels & Resorts, использовался на этих объектах по франшизе.
Решение о проведении ребрендинга этих объектов представитель CHG объясняет своей долгосрочной стратегией, которая заключается в создании ведущего гостиничного оператора в России. Разные наименования у отелей препятствуют этому, так как гости не ассоциируют их с CHG, объясняет он. Кроме того, по его словам, из-за высоких обязательных отчислений гостиницы под международным брендом практически не приносили компании ожидаемого дохода. Инвестиции в проведение ребрендинга он не раскрыл.