Структура АФК «Система» переведет отели Park Inn под бренд Cosmos Hotels

Входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова Cosmos Hotel Group (CHG) переведет семь отелей Park Inn под бренд Cosmos Hotels. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Об этом также знают два консультанта, работавших с ее объектами. Речь идет о гостиницах, которые структура АФК «Система» выкупила у Venture Investment and Yield Management Андрея Якунина в 2016 г. Они уточняют также, что управлением этими отелями занимается CHG, а бренд Park Inn, который принадлежит международному оператору Radisson Hotels & Resorts, использовался на этих объектах по франшизе.