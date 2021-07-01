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Структура АФК «Система» переведет отели Park Inn под бренд Cosmos Hotels

Корпорация хочет создать крупнейшего гостиничного оператора в стране
Дарья Молоткова
Park Inn

Входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова Cosmos Hotel Group (CHG) переведет семь отелей Park Inn под бренд Cosmos Hotels. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Об этом также знают два консультанта, работавших с ее объектами. Речь идет о гостиницах, которые структура АФК «Система» выкупила у Venture Investment and Yield Management Андрея Якунина в 2016 г. Они уточняют также, что управлением этими отелями занимается CHG, а бренд Park Inn, который принадлежит международному оператору Radisson Hotels & Resorts, использовался на этих объектах по франшизе.

Решение о проведении ребрендинга этих объектов представитель CHG объясняет своей долгосрочной стратегией, которая заключается в создании ведущего гостиничного оператора в России. Разные наименования у отелей препятствуют этому, так как гости не ассоциируют их с CHG, объясняет он. Кроме того, по его словам, из-за высоких обязательных отчислений гостиницы под международным брендом практически не приносили компании ожидаемого дохода. Инвестиции в проведение ребрендинга он не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных