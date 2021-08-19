Девелопер жилья «Самолет» займется строительством спортивных комплексов

Девелопер планирует создать сеть спортивных объектов на территории своих жилых комплексов, рассказал «Ведомостям» представитель «Самолета». Под эти цели компания, по его словам, уже выделила 10 га в новой Москве и Московской области. Девелопер планирует строить такие комплексы по схеме built-to-suit, т. е. под конкретного клиента, впрочем, рассматриваются и другие схемы, например продажа или аренда участков (в этом случае компания – покупатель участка будет возводить спортивную инфраструктуру самостоятельно). О планах «Самолета» также знают два консультанта, работавших с ним.