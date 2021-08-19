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Девелопер жилья «Самолет» займется строительством спортивных комплексов

Это позволит компании увеличить продажи жилья
Дарья Молоткова
Многие клиенты, к примеру, фитнес-клубов стали чаще выбирать спортзалы именно рядом с домом /Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер планирует создать сеть спортивных объектов на территории своих жилых комплексов, рассказал «Ведомостям» представитель «Самолета». Под эти цели компания, по его словам, уже выделила 10 га в новой Москве и Московской области. Девелопер планирует строить такие комплексы по схеме built-to-suit, т. е. под конкретного клиента, впрочем, рассматриваются и другие схемы, например продажа или аренда участков (в этом случае компания – покупатель участка будет возводить спортивную инфраструктуру самостоятельно). О планах «Самолета» также знают два консультанта, работавших с ним.

Решение о строительстве спортивных комплексов управляющий директор «Самолета» Дмитрий Волков объясняет желанием девелопера создать полноценную инфраструктуру в своих жилых комплексах. По его словам, около 42% их жителей заинтересованы в том, чтобы подобные объекты находились именно в месте их проживания. При этом привлечение профессиональных операторов на такие проекты позволит повысить качество предоставляемых услуг, отмечает директор департамента стратегического консалтинга Colliers Владимир Николаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных