Девелопер жилья «Самолет» займется строительством спортивных комплексов

Девелопер жилья «Самолет» займется строительством спортивных комплексовЭто позволит компании увеличить продажи жилья
Девелопер планирует создать сеть спортивных объектов на территории своих жилых комплексов, рассказал «Ведомостям» представитель «Самолета». Под эти цели компания, по его словам, уже выделила 10 га в новой Москве и Московской области. Девелопер планирует строить такие комплексы по схеме built-to-suit, т. е. под конкретного клиента, впрочем, рассматриваются и другие схемы, например продажа или аренда участков (в этом случае компания – покупатель участка будет возводить спортивную инфраструктуру самостоятельно). О планах «Самолета» также знают два консультанта, работавших с ним.
Решение о строительстве спортивных комплексов управляющий директор «Самолета» Дмитрий Волков объясняет желанием девелопера создать полноценную инфраструктуру в своих жилых комплексах. По его словам, около 42% их жителей заинтересованы в том, чтобы подобные объекты находились именно в месте их проживания. При этом привлечение профессиональных операторов на такие проекты позволит повысить качество предоставляемых услуг, отмечает директор департамента стратегического консалтинга Colliers Владимир Николаев.