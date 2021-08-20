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Пензенский «Рисан» начинает еще один проект в Москве вместе с ГК «Основа»

Российская столица привлекает региональных застройщиков более высоким спросом на жилье
Дарья Молоткова
Пензенский «Рисан» начинает еще один проект в Москве вместе с ГК «Основа» /«Рисан»

Пензенский девелопер «Рисан» стал партнером группы «Основа» по проекту строительства жилого комплекса рядом с Головинскими прудами на севере Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», в начале августа он приобрел 50% долей фирмы ООО «Михалковская», которой принадлежат права на 0,7 га на Михалковской улице. Другая половина компании принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Родные просторы», связанному с «Основой». Ее президент Александр Ручьев подтвердил, что «Рисан» стал партнером группы по проекту жилого комплекса на 31 400 кв. м рядом с Головинскими прудами, он будет реализовываться под зонтичным брендом Uno. Представитель «Рисана» пообещал предоставить комментарии позже.

«Основа» была создана в 2016 г. бывшими акционерами и топ-менеджерами девелопера «Мортон» Ручьевым, Олегом Колченко и Егором Храмовым. До этого Ручьев продал «Мортон» акционеру группы ПИК Сергею Гордееву (позже его купила сама ПИК). «Основа» специализируется на строительстве жилья в России, Чехии, Германии и Испании, управлении коммерческой недвижимостью, инвестициях в стартапы и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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