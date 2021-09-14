«Сбермаркет» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке коворкингов

Входящий в «Сбер» сервис по доставке продуктов «Сбермаркет» арендовал 9000 кв. м в гибком офисе Space 1 Balchug на «золотом острове» на Садовнической улице. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Руководитель отдела продаж Space 1 Мария Кабанова, административный директор «Сбермаркета» Оксана Попова и представитель JLL (консультант сделки) говорят, что сперва компания в сентябре займет готовое помещение на 3000 кв. м в этом объекте. Однако в феврале 2022 г. она арендует еще 6000 кв. м с возможностью расширения: этот офис сейчас делается под ее нужды. Другие детали сделки стороны не раскрыли.