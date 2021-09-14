«Сбермаркет» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке коворкингов

«Сбермаркет» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке коворкинговКомпания арендовала гибкий офис на 9000 кв. м на «золотом острове» в центре Москвы
Входящий в «Сбер» сервис по доставке продуктов «Сбермаркет» арендовал 9000 кв. м в гибком офисе Space 1 Balchug на «золотом острове» на Садовнической улице. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Руководитель отдела продаж Space 1 Мария Кабанова, административный директор «Сбермаркета» Оксана Попова и представитель JLL (консультант сделки) говорят, что сперва компания в сентябре займет готовое помещение на 3000 кв. м в этом объекте. Однако в феврале 2022 г. она арендует еще 6000 кв. м с возможностью расширения: этот офис сейчас делается под ее нужды. Другие детали сделки стороны не раскрыли.
«Сбермаркет» под названием Instamart создали в 2013 г. бывший аналитик Goldman Sachs Петр Федченков и предприниматели Андрей и Дмитрий Жулины. Спустя шесть лет мажоритарным владельцем компании стал фонд «Сбера». Сейчас сервис работает в 151 городе России, ежемесячно он доставляет около 1 млн заказов. По данным «СПАРК-Интерфакса», его выручка в 2020 г. составила около 14,6 млрд руб., чистый убыток – 5,5 млрд руб.