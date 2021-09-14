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«Сбермаркет» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке коворкингов

Компания арендовала гибкий офис на 9000 кв. м на «золотом острове» в центре Москвы
Дарья Молоткова Антон Филатов
Аренда одного рабочего места в гибком офисе на «золотом острове» может составлять примерно 37 000–42 000 руб. в месяц / Максим Стулов / Ведомости

Входящий в «Сбер» сервис по доставке продуктов «Сбермаркет» арендовал 9000 кв. м в гибком офисе Space 1 Balchug на «золотом острове» на Садовнической улице. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Руководитель отдела продаж Space 1 Мария Кабанова, административный директор «Сбермаркета» Оксана Попова и представитель JLL (консультант сделки) говорят, что сперва компания в сентябре займет готовое помещение на 3000 кв. м в этом объекте. Однако в феврале 2022 г. она арендует еще 6000 кв. м с возможностью расширения: этот офис сейчас делается под ее нужды. Другие детали сделки стороны не раскрыли.

«Сбермаркет» под названием Instamart создали в 2013 г. бывший аналитик Goldman Sachs Петр Федченков и предприниматели Андрей и Дмитрий Жулины. Спустя шесть лет мажоритарным владельцем компании стал фонд «Сбера». Сейчас сервис работает в 151 городе России, ежемесячно он доставляет около 1 млн заказов. По данным «СПАРК-Интерфакса», его выручка в 2020 г. составила около 14,6 млрд руб., чистый убыток – 5,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных