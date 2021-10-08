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ГК «Основа» начинает второй проект в Чехии

Инвестиции российских компаний в недвижимость Европы – большая редкость в последние годы
Дарья Молоткова Антон Филатов
ГК «Основа» построит апарт-комплекс недалеко от Либеньского замка в историческом квартале Карлин в Праге / Wikimedia

ГК «Основа» начинает второй проект в Чехии: компания планирует построить на месте бывшего завода по производству шин в пражском районе Карлин апарт-комплекс на 15 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к девелоперу, а также один из консультантов, работавших с ним. Президент «Основы» Александр Ручьев эту информацию подтвердил. По его словам, сейчас компания ожидает получения разрешения на строительство, работы на площадке планируется начать к концу года. Сам комплекс помимо апартаментов будет включать в себя объекты коммерческой недвижимости. Инвестиции в этот проект он оценивает в 20,7 млн евро.

Решение о строительстве нового комплекса в Праге является частью стратегии компании по расширению своего присутствия на зарубежных рынках, говорит Ручьев. Сейчас у компании есть проекты в Германии и на Канарских островах. Кроме того, она уже возвела в центре Праги апарт-комплекс Valentinka Residence.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных