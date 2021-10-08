ГК «Основа» начинает второй проект в Чехии: компания планирует построить на месте бывшего завода по производству шин в пражском районе Карлин апарт-комплекс на 15 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к девелоперу, а также один из консультантов, работавших с ним. Президент «Основы» Александр Ручьев эту информацию подтвердил. По его словам, сейчас компания ожидает получения разрешения на строительство, работы на площадке планируется начать к концу года. Сам комплекс помимо апартаментов будет включать в себя объекты коммерческой недвижимости. Инвестиции в этот проект он оценивает в 20,7 млн евро.