Ozon может открыть офис в бывшем здании Минэкономразвития в Замоскворечье

Планирует ли Ozon арендовать площади напрямую или он рассчитывает занять их через гибкий офис, решение еще не принято, говорят собеседники «Ведомостей». Впрочем, по словам одного из них, исходя из условий (короткий срок аренды, возможность расторгнуть договор), речь идет именно о коворкинге. Он также напоминает, что Enka планировала использовать бывшее здание Минэкономразвития как раз для размещения собственной сети гибких офисов Flexity. Другой консультант также обращает внимание на то, что Ozon сейчас активно ищет место под строительство собственной штаб-квартиры на 200 000 кв. м. До окончания строительства ему выгоднее арендовать именно гибкие офисы в разных бизнес-центрах Москвы. Сотрудники маркетплейса уже работают на площадках сетей SOK, F2 и Workki в башне «Федерация», а также Space 1 в Mercury Tower в деловом центре «Москва-сити». Еще один офис компании скоро появится в сети BusinessClub от Capital Group в комплексе «Искра-парк» на Ленинградском проспекте.