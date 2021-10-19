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Ozon может открыть офис в бывшем здании Минэкономразвития в Замоскворечье

Маркетплейс договаривается с турецкой Enka об аренде этого объекта
Дарья Молоткова
Если Ozon и Enka договорятся, то аренда площадей в бывшем здании Минэкономразвития станет одной из крупнейших на рынке гибких офисов за всю его историю / Андрей Гордеев / Ведомости

Маркетплейс Ozon договаривается с турецким девелопером Enka об аренде у него бывшего здания Минэкономразвития (23 000 кв. м) на Овчинниковской набережной в Замоскворечье, в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, компания может снять этот комплекс минимум на три года, также договором будет предусмотрена опция досрочного выхода из соглашения. Представители Ozon и Enka от комментариев отказались.

Планирует ли Ozon арендовать площади напрямую или он рассчитывает занять их через гибкий офис, решение еще не принято, говорят собеседники «Ведомостей». Впрочем, по словам одного из них, исходя из условий (короткий срок аренды, возможность расторгнуть договор), речь идет именно о коворкинге. Он также напоминает, что Enka планировала использовать бывшее здание Минэкономразвития как раз для размещения собственной сети гибких офисов Flexity. Другой консультант также обращает внимание на то, что Ozon сейчас активно ищет место под строительство собственной штаб-квартиры на 200 000 кв. м. До окончания строительства ему выгоднее арендовать именно гибкие офисы в разных бизнес-центрах Москвы. Сотрудники маркетплейса уже работают на площадках сетей SOK, F2 и Workki в башне «Федерация», а также Space 1 в Mercury Tower в деловом центре «Москва-сити». Еще один офис компании скоро появится в сети BusinessClub от Capital Group в комплексе «Искра-парк» на Ленинградском проспекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных