MR Group начинает еще один проект в элитном сегменте

MR Group начинает еще один проект в элитном сегментеДевелопер перестроит здание кооператива «Московский почтовик» на Арбате в жилой комплекс
О том, что MR Group оказалась владельцем здания кооператива «Московский почтовик» (2600 кв. м) в Крестовоздвиженском переулке в районе Арбата, «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Мэрия Москвы продала этот объект еще в середине августа этого года.
Как следует из лотовой документации, победителем торгов стала фирма «Оптима», которая согласилась заплатить за него 1,2 млрд руб. Тогда выяснить собственника этой компании не удалось: в ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько десятков компаний с таким названием. По данным «СПАРК-Интерфакса», одна из «Оптим» действительно принадлежит структуре MR Group – закрытому паевому инвестиционному фонду «МР 102 девелопмент». Покупателем объекта стала именно MR Group, подтвердила директор по маркетингу девелопера Евгения Старкова. По ее словам, компания намерена реконструировать здание в Крестовоздвиженском переулке в жилой комплекс общей площадью 15 000 кв. м
Здание жилого кооператива было построено в 1927 г. по проекту Владимира Глазова (перестраивал гостиницу «Балчуг», проектировал доходный дом Снегирёвой в Колпачном переулке и храм святых мучеников Адриана и Наталии на Ярославском шоссе). Кроме «Оптимы» на этот комплекс претендовала и девелоперская компания Level Group Вадима Мошковича, следует из лотовой документации, но ее в итоге до участия в торгах не допустили.