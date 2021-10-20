MR Group начинает еще один проект в элитном сегменте

Как следует из лотовой документации, победителем торгов стала фирма «Оптима», которая согласилась заплатить за него 1,2 млрд руб. Тогда выяснить собственника этой компании не удалось: в ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько десятков компаний с таким названием. По данным «СПАРК-Интерфакса», одна из «Оптим» действительно принадлежит структуре MR Group – закрытому паевому инвестиционному фонду «МР 102 девелопмент». Покупателем объекта стала именно MR Group, подтвердила директор по маркетингу девелопера Евгения Старкова. По ее словам, компания намерена реконструировать здание в Крестовоздвиженском переулке в жилой комплекс общей площадью 15 000 кв. м