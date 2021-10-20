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MR Group начинает еще один проект в элитном сегменте

Девелопер перестроит здание кооператива «Московский почтовик» на Арбате в жилой комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
Инвестиции в новый жилой комплекс компания оценивает примерно в 10 млрд руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что MR Group оказалась владельцем здания кооператива «Московский почтовик» (2600 кв. м) в Крестовоздвиженском переулке в районе Арбата, «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с девелопером. Мэрия Москвы продала этот объект еще в середине августа этого года.

Как следует из лотовой документации, победителем торгов стала фирма «Оптима», которая согласилась заплатить за него 1,2 млрд руб. Тогда выяснить собственника этой компании не удалось: в ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько десятков компаний с таким названием. По данным «СПАРК-Интерфакса», одна из «Оптим» действительно принадлежит структуре MR Group – закрытому паевому инвестиционному фонду «МР 102 девелопмент». Покупателем объекта стала именно MR Group, подтвердила директор по маркетингу девелопера Евгения Старкова. По ее словам, компания намерена реконструировать здание в Крестовоздвиженском переулке в жилой комплекс общей площадью 15 000 кв. м

Здание жилого кооператива было построено в 1927 г. по проекту Владимира Глазова (перестраивал гостиницу «Балчуг», проектировал доходный дом Снегирёвой в Колпачном переулке и храм святых мучеников Адриана и Наталии на Ярославском шоссе). Кроме «Оптимы» на этот комплекс претендовала и девелоперская компания Level Group Вадима Мошковича, следует из лотовой документации, но ее в итоге до участия в торгах не допустили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных