ГК «Основа» может выкупить крупный торговый центр GoodZone на юге Москвы

Конкретные проекты он не назвал. Максим Левченко, управляющий партнер Fort Group, которая считается владельцем GoodZone, уверяет, что торговый центр и вовсе не продается. Но два источника, близких к участникам потенциальной сделки, сообщили, что договор с «Основой» может быть подписан либо до конца этого года, либо в начале 2022 г. Представители «Сбера» (кредитор этого объекта) и компании CBRE (консультант комплекса) от комментариев отказались.