ГК «Основа» может выкупить крупный торговый центр GoodZone на юге Москвы

ГК «Основа» может выкупить крупный торговый центр GoodZone на юге МосквыСкорее всего, на его месте будет построено жилье
ГК «Основа» ведет переговоры о покупке торгового центра GoodZone (143 720 кв. м), расположенного на Каширском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. Компания активно рассматривает различные проекты для инвестиций в Московском регионе, в том числе крупные торговые центры, сообщил представитель группы.
Конкретные проекты он не назвал. Максим Левченко, управляющий партнер Fort Group, которая считается владельцем GoodZone, уверяет, что торговый центр и вовсе не продается. Но два источника, близких к участникам потенциальной сделки, сообщили, что договор с «Основой» может быть подписан либо до конца этого года, либо в начале 2022 г. Представители «Сбера» (кредитор этого объекта) и компании CBRE (консультант комплекса) от комментариев отказались.