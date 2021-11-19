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ГК «Основа» может выкупить крупный торговый центр GoodZone на юге Москвы

Скорее всего, на его месте будет построено жилье
Антон Филатов
GoodZone был построен в 2014 г. / goodzone.ru

ГК «Основа» ведет переговоры о покупке торгового центра GoodZone (143 720 кв. м), расположенного на Каширском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. Компания активно рассматривает различные проекты для инвестиций в Московском регионе, в том числе крупные торговые центры, сообщил представитель группы.

Конкретные проекты он не назвал. Максим Левченко, управляющий партнер Fort Group, которая считается владельцем GoodZone, уверяет, что торговый центр и вовсе не продается. Но два источника, близких к участникам потенциальной сделки, сообщили, что договор с «Основой» может быть подписан либо до конца этого года, либо в начале 2022 г. Представители «Сбера» (кредитор этого объекта) и компании CBRE (консультант комплекса) от комментариев отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных