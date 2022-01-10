Компания «Галс-девелопмент» получила часть бывших площадок «Мосметростроя»

Принадлежащий банку ВТБ девелопер «Галс-девелопмент» стал владельцем трех компаний («Азбука инвестиций», «Глобус недвижимость» и «Эксперт недвижимость»), которые ранее принадлежали некогда крупнейшему подрядчику по строительству метро в Москве – «Мосметрострою». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в самом конце прошлого года. Этим фирмам принадлежат права на участки общей площадью 12,6 га на востоке и юго-востоке столицы. Речь идет о 5,5 га на улице Бирюсинке в Гольянове, 4,4 га на Салтыковской улице в Косино-Ухтомском районе и 2,7 га на Старообрядческой улице в Лефортове.