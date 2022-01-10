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Компания «Галс-девелопмент» получила часть бывших площадок «Мосметростроя»

Скорее всего, они достались ей от акционера – банка ВТБ
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Подконтрольный ВТБ девелопер «Галс-девелопмент» получил часть бывших площадок «Мосметростроя». Скорее всего, компания использует их для строительства жилья. 

Принадлежащий банку ВТБ девелопер «Галс-девелопмент» стал владельцем трех компаний («Азбука инвестиций», «Глобус недвижимость» и «Эксперт недвижимость»), которые ранее принадлежали некогда крупнейшему подрядчику по строительству метро в Москве – «Мосметрострою». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в самом конце прошлого года. Этим фирмам принадлежат права на участки общей площадью 12,6 га на востоке и юго-востоке столицы. Речь идет о 5,5 га на улице Бирюсинке в Гольянове, 4,4 га на Салтыковской улице в Косино-Ухтомском районе и 2,7 га на Старообрядческой улице в Лефортове.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных