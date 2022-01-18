ПИК Сергея Гордеева нашла партнера по строительству офисов в Москве

АО «Стоунхедж» в середине декабря стало владельцем 25% фирмы «Пальмира», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Остальные доли в этой компании принадлежат ГК ПИК. «Пальмира» арендует 3,4 га на Старокалужском шоссе недалеко от Воронцовского парка, знают два консультанта, знакомых с этой площадкой. Это подтвердил один из партнеров самих девелоперов. Речь, по словам последнего, идет о бывшей территории автокомбината № 2 «Мосстройтранса», который занимался обслуживанием тяжелой строительной техники. Само предприятие обанкротилось еще в конце 90-х гг. Представители ПИК и Stone Hedge лишь подтвердили факт партнерства, но от дальнейших комментариев отказались. Рыночная стоимость площадки на Старокалужском шоссе может составить 3,5–4 млрд руб., считает управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов.