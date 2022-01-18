Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

ПИК Сергея Гордеева нашла партнера по строительству офисов в Москве

Вместе со Stone Hedge она планирует возвести крупный деловой квартал у Воронцовского парка
Дарья Молоткова Антон Филатов
ПИК специализируется на строительстве жилья, тогда как у Stone Hedge большой опыт в возведении и реализации объектов в том числе коммерческой недвижимости / Андрей Махонин / Ведомости

АО «Стоунхедж» в середине декабря стало владельцем 25% фирмы «Пальмира», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Остальные доли в этой компании принадлежат ГК ПИК. «Пальмира» арендует 3,4 га на Старокалужском шоссе недалеко от Воронцовского парка, знают два консультанта, знакомых с этой площадкой. Это подтвердил один из партнеров самих девелоперов. Речь, по словам последнего, идет о бывшей территории автокомбината № 2 «Мосстройтранса», который занимался обслуживанием тяжелой строительной техники. Само предприятие обанкротилось еще в конце 90-х гг. Представители ПИК и Stone Hedge лишь подтвердили факт партнерства, но от дальнейших комментариев отказались. Рыночная стоимость площадки на Старокалужском шоссе может составить 3,5–4 млрд руб., считает управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов.

Изначально на участке автокомбината фирма «ЛВН-маркет» планировала построить гипермаркет со стоянкой для автомобилей. Но в 2012 г. мэрия Москвы отменила этот проект в связи с неисполнением условий инвестиционного контракта. В прошлом году владельцем «ЛВН-маркета» стало АО «СЗ Люблино Град», которое два консультанта связывают с группой ПИК.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных