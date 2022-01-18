ПИК Сергея Гордеева нашла партнера по строительству офисов в Москве

ПИК Сергея Гордеева нашла партнера по строительству офисов в МосквеВместе со Stone Hedge она планирует возвести крупный деловой квартал у Воронцовского парка
АО «Стоунхедж» в середине декабря стало владельцем 25% фирмы «Пальмира», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Остальные доли в этой компании принадлежат ГК ПИК. «Пальмира» арендует 3,4 га на Старокалужском шоссе недалеко от Воронцовского парка, знают два консультанта, знакомых с этой площадкой. Это подтвердил один из партнеров самих девелоперов. Речь, по словам последнего, идет о бывшей территории автокомбината № 2 «Мосстройтранса», который занимался обслуживанием тяжелой строительной техники. Само предприятие обанкротилось еще в конце 90-х гг. Представители ПИК и Stone Hedge лишь подтвердили факт партнерства, но от дальнейших комментариев отказались. Рыночная стоимость площадки на Старокалужском шоссе может составить 3,5–4 млрд руб., считает управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов.
Изначально на участке автокомбината фирма «ЛВН-маркет» планировала построить гипермаркет со стоянкой для автомобилей. Но в 2012 г. мэрия Москвы отменила этот проект в связи с неисполнением условий инвестиционного контракта. В прошлом году владельцем «ЛВН-маркета» стало АО «СЗ Люблино Град», которое два консультанта связывают с группой ПИК.