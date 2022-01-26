Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

MR Group построит крупный премиальный жилой комплекс на Карамышевской набережной

Девелопер начинает осваивать площадки, доставшиеся ему от «Евроцемента»
Дарья Молоткова Антон Филатов
MR Group построит крупный премиальный жилой комплекс на Карамышевской набережной / Андрей Гордеев / Ведомости

MR Group в скором времени может начать застройку бывшей территории входящей в «Евроцемент» компании «Евробетон» в 3-м Силикатном проезде, сообщили «Ведомостям» два консультанта, работавших с девелопером, а также один из его партнеров. По данным Росреестра, общая площадь участка там составляет 8,9 га.

На этой площадке можно построить крупный премиальный жилой квартал, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Его площадь директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин оценивает в 320 000–360 000 кв. м. Управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин полагает, что проект может быть и более масштабным – 370 000 кв. м, включая жилье и коммерческую недвижимость. Директор отдела стратегического консалтинга CBRE Марина Гордеева указывает, что в последнее время при реализации схожих жилых комплексов нежилая часть составляет от 30 до 50%. Инвестиции в этот проект Рывкин оценивает в 45–50 млрд руб., а выручку от продажи квартир – в 110–125 млрд руб. Представитель MR Group от комментариев отказался.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных