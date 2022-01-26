MR Group построит крупный премиальный жилой комплекс на Карамышевской набережной

MR Group построит крупный премиальный жилой комплекс на Карамышевской набережнойДевелопер начинает осваивать площадки, доставшиеся ему от «Евроцемента»
MR Group в скором времени может начать застройку бывшей территории входящей в «Евроцемент» компании «Евробетон» в 3-м Силикатном проезде, сообщили «Ведомостям» два консультанта, работавших с девелопером, а также один из его партнеров. По данным Росреестра, общая площадь участка там составляет 8,9 га.
На этой площадке можно построить крупный премиальный жилой квартал, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Его площадь директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин оценивает в 320 000–360 000 кв. м. Управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин полагает, что проект может быть и более масштабным – 370 000 кв. м, включая жилье и коммерческую недвижимость. Директор отдела стратегического консалтинга CBRE Марина Гордеева указывает, что в последнее время при реализации схожих жилых комплексов нежилая часть составляет от 30 до 50%. Инвестиции в этот проект Рывкин оценивает в 45–50 млрд руб., а выручку от продажи квартир – в 110–125 млрд руб. Представитель MR Group от комментариев отказался.