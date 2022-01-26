MR Group построит крупный премиальный жилой комплекс на Карамышевской набережной

На этой площадке можно построить крупный премиальный жилой квартал, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Его площадь директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин оценивает в 320 000–360 000 кв. м. Управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин полагает, что проект может быть и более масштабным – 370 000 кв. м, включая жилье и коммерческую недвижимость. Директор отдела стратегического консалтинга CBRE Марина Гордеева указывает, что в последнее время при реализации схожих жилых комплексов нежилая часть составляет от 30 до 50%. Инвестиции в этот проект Рывкин оценивает в 45–50 млрд руб., а выручку от продажи квартир – в 110–125 млрд руб. Представитель MR Group от комментариев отказался.