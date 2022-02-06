Тюменская «Страна девелопмент» построит еще один жилой комплекс в Москве

Структура тюменской компании «Страна девелопмент» выкупила у группы ПИК АО «Озерная», которому принадлежит часть территории Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Дельфин» в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в самом конце января. Представитель ПИК и вице-президент «Страны девелопмент» Андрей Басов эту информацию подтвердили. Последний уточняет, что застройщик планирует на участке общей площадью 3,5 га на Озерной улице возвести жилой комплекс на 170 000 кв. м. Начало работ запланировано на лето 2022 г. Инвестиции в проект составят 41 млрд руб., говорит источник, близкий к компании.