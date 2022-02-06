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Тюменская «Страна девелопмент» построит еще один жилой комплекс в Москве

Высокая доходность в столице все чаще привлекает региональных девелоперов
Дарья Молоткова Антон Филатов
Региональные девелоперы в последнее время активно осваивают московский рынок / Максим Стулов / Ведомости

Структура тюменской компании «Страна девелопмент» выкупила у группы ПИК АО «Озерная», которому принадлежит часть территории Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Дельфин» в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в самом конце января. Представитель ПИК и вице-президент «Страны девелопмент» Андрей Басов эту информацию подтвердили. Последний уточняет, что застройщик планирует на участке общей площадью 3,5 га на Озерной улице возвести жилой комплекс на 170 000 кв. м. Начало работ запланировано на лето 2022 г. Инвестиции в проект составят 41 млрд руб., говорит источник, близкий к компании.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев считает, что стоимость участка могла составить около 5 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин оценивает его в 8–9 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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