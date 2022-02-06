Группа «Самолет» выходит в Тюмень

Группа «Самолет» выходит в ТюменьДевелопер намерен построить там 200 000 кв. м жилья
Группа «Самолет» построит жилой комплекс общей площадью более 200 000 кв. м на северо-востоке Тюмени, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Об этом также знают два консультанта, работавших с девелопером. По словам собеседников «Ведомостей», под эти цели компания приобрела участок площадью 22,7 га в Ленинском округе города. Помимо жилой части проект будет включать в себя объекты социальной инфраструктуры, в том числе детский сад и школу, говорит ее представитель. Полностью завершить проект планируется к 2027 г.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Один из консультантов говорит, что участок мог обойтись «Самолету» минимум в 1,6 млрд руб. По его словам, группа также рассматривает возможность покупки еще нескольких площадок в данном регионе. Инвестиции в строительство жилого комплекса управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест новостроя» Ирина Доброхотова оценивает в 15–18 млрд руб., выручку от продажи жилой части – в 20–22 млрд руб. По данным bnMap.pro, сейчас средняя стоимость 1 кв. м в Тюмени составляет около 90 000 руб. Доброхотова полагает, что жилой комплекс здесь будет востребован. По ее словам, рядом с площадкой находятся два крупных парка и несколько масштабных торговых центров, в том числе «Тюмень сити молл».