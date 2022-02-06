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Группа «Самолет» выходит в Тюмень

Девелопер намерен построить там 200 000 кв. м жилья
Дарья Молоткова
Евгений Разумный / Ведомости

Группа «Самолет» построит жилой комплекс общей площадью более 200 000 кв. м на северо-востоке Тюмени, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Об этом также знают два консультанта, работавших с девелопером. По словам собеседников «Ведомостей», под эти цели компания приобрела участок площадью 22,7 га в Ленинском округе города. Помимо жилой части проект будет включать в себя объекты социальной инфраструктуры, в том числе детский сад и школу, говорит ее представитель. Полностью завершить проект планируется к 2027 г.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Один из консультантов говорит, что участок мог обойтись «Самолету» минимум в 1,6 млрд руб. По его словам, группа также рассматривает возможность покупки еще нескольких площадок в данном регионе. Инвестиции в строительство жилого комплекса управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест новостроя» Ирина Доброхотова оценивает в 15–18 млрд руб., выручку от продажи жилой части – в 20–22 млрд руб. По данным bnMap.pro, сейчас средняя стоимость 1 кв. м в Тюмени составляет около 90 000 руб. Доброхотова полагает, что жилой комплекс здесь будет востребован. По ее словам, рядом с площадкой находятся два крупных парка и несколько масштабных торговых центров, в том числе «Тюмень сити молл».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных