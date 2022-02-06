Группа «Самолет» выходит в Тюмень

Сумму сделки стороны не раскрывают. Один из консультантов говорит, что участок мог обойтись «Самолету» минимум в 1,6 млрд руб. По его словам, группа также рассматривает возможность покупки еще нескольких площадок в данном регионе. Инвестиции в строительство жилого комплекса управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест новостроя» Ирина Доброхотова оценивает в 15–18 млрд руб., выручку от продажи жилой части – в 20–22 млрд руб. По данным bnMap.pro, сейчас средняя стоимость 1 кв. м в Тюмени составляет около 90 000 руб. Доброхотова полагает, что жилой комплекс здесь будет востребован. По ее словам, рядом с площадкой находятся два крупных парка и несколько масштабных торговых центров, в том числе «Тюмень сити молл».