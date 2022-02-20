Строить жилой комплекс на месте офиса «Кожевники» на юге Москвы будет Tekta Group

Купленные Tekta Group участки на Дербеневской улице ранее занимал бизнес-парк «Кожевники» (42 100 кв. м). Но в 2020 г. компания «Экоофис» Андрея Ковалева продала его Capital Group под строительство жилья, позже он привлек в качестве партнера группу ПИК. Представители обоих девелоперов продажу площадки подтвердили, но причину выхода из проекта не объяснили. Впрочем, судя по всему, компании неплохо заработали на этой сделке. В 2020 г. консультанты оценивали стоимость территории «Кожевников» в 3,5–4 млрд руб. Сейчас, по словам управляющего партнера S.A. Ricci Алексея Богданова, цена площадки около 8 млрд руб. Управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин считает, что она может стоить даже больше – 9–9,5 млрд руб.