Строить жилой комплекс на месте офиса «Кожевники» на юге Москвы будет Tekta Group

Строить жилой комплекс на месте офиса «Кожевники» на юге Москвы будет Tekta GroupКомпания выкупила проект у ПИК и Capital Group
Tekta Group приобрела четыре земельных участка на 4,5 га на Дербеневской улице недалеко от Павелецкого вокзала под строительство жилого комплекса на 168 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель девелопера. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 15 февраля структура компании – ООО «Апекс» – стала владельцем специализированного застройщика «Дербеневский», которому и принадлежат права на эту территорию.
Купленные Tekta Group участки на Дербеневской улице ранее занимал бизнес-парк «Кожевники» (42 100 кв. м). Но в 2020 г. компания «Экоофис» Андрея Ковалева продала его Capital Group под строительство жилья, позже он привлек в качестве партнера группу ПИК. Представители обоих девелоперов продажу площадки подтвердили, но причину выхода из проекта не объяснили. Впрочем, судя по всему, компании неплохо заработали на этой сделке. В 2020 г. консультанты оценивали стоимость территории «Кожевников» в 3,5–4 млрд руб. Сейчас, по словам управляющего партнера S.A. Ricci Алексея Богданова, цена площадки около 8 млрд руб. Управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин считает, что она может стоить даже больше – 9–9,5 млрд руб.