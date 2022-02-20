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Строить жилой комплекс на месте офиса «Кожевники» на юге Москвы будет Tekta Group

Компания выкупила проект у ПИК и Capital Group
Антон Филатов Дарья Молоткова
Инвестиции в строительство жилого комплекса на месте снесенного бизнес-парка представитель Tekta Group оценивает в 30 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Tekta Group приобрела четыре земельных участка на 4,5 га на Дербеневской улице недалеко от Павелецкого вокзала под строительство жилого комплекса на 168 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель девелопера. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 15 февраля структура компании – ООО «Апекс» – стала владельцем специализированного застройщика «Дербеневский», которому и принадлежат права на эту территорию.

Купленные Tekta Group участки на Дербеневской улице ранее занимал бизнес-парк «Кожевники» (42 100 кв. м). Но в 2020 г. компания «Экоофис» Андрея Ковалева продала его Capital Group под строительство жилья, позже он привлек в качестве партнера группу ПИК. Представители обоих девелоперов продажу площадки подтвердили, но причину выхода из проекта не объяснили. Впрочем, судя по всему, компании неплохо заработали на этой сделке. В 2020 г. консультанты оценивали стоимость территории «Кожевников» в 3,5–4 млрд руб. Сейчас, по словам управляющего партнера S.A. Ricci Алексея Богданова, цена площадки около 8 млрд руб. Управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин считает, что она может стоить даже больше – 9–9,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных