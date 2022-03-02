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Старый бизнес-центр на Шаболовке продан за 13,5 млрд

Vesper построит рядом с богадельней Нечаева премиальный жилой комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО «ГПЗ-2» (Второй государственный подшипниковый завод), которому принадлежит офисный комплекс на 95 200 кв. м на Шаболовке на юге Москвы, в связи с заключением мирового соглашения, следует из его решения. В его рамках ООО «Монохром» обязуется выкупить имущество этой компании, деньги от сделки пойдут на погашение долгов перед кредиторами (среди них «Сбер», Федеральная налоговая служба, фирма «Билд сити групп»).

В ЕГРЮЛе зарегистрировано несколько компаний с названием «Монохром», одна из них связана с девелопером элитной недвижимости Vesper. По крайней мере, ее гендиректор Павел Мельниченко выступает руководителем ряда компаний, владеющих его проектами, например CloudNine на Большой Полянке. Конкурсный управляющий «ГПЗ-2» Михаил Брычков и представители Vesper и Colliers (ее называют консультантом сделки) от комментариев отказались. Но информацию о том, что именно этот девелопер планирует выкупить офис на Шаболовке, подтвердил источник, близкий к ней, а также один из консультантов, работавших с объектом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных