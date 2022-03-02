Старый бизнес-центр на Шаболовке продан за 13,5 млрд

Старый бизнес-центр на Шаболовке продан за 13,5 млрдVesper построит рядом с богадельней Нечаева премиальный жилой комплекс
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО «ГПЗ-2» (Второй государственный подшипниковый завод), которому принадлежит офисный комплекс на 95 200 кв. м на Шаболовке на юге Москвы, в связи с заключением мирового соглашения, следует из его решения. В его рамках ООО «Монохром» обязуется выкупить имущество этой компании, деньги от сделки пойдут на погашение долгов перед кредиторами (среди них «Сбер», Федеральная налоговая служба, фирма «Билд сити групп»).
В ЕГРЮЛе зарегистрировано несколько компаний с названием «Монохром», одна из них связана с девелопером элитной недвижимости Vesper. По крайней мере, ее гендиректор Павел Мельниченко выступает руководителем ряда компаний, владеющих его проектами, например CloudNine на Большой Полянке. Конкурсный управляющий «ГПЗ-2» Михаил Брычков и представители Vesper и Colliers (ее называют консультантом сделки) от комментариев отказались. Но информацию о том, что именно этот девелопер планирует выкупить офис на Шаболовке, подтвердил источник, близкий к ней, а также один из консультантов, работавших с объектом.