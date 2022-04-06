ВТБ начал распродавать бывшие земли банкира Сергея Пугачева по частям

ВТБ начал распродавать бывшие земли банкира Сергея Пугачева по частямРанее на них планировалось построить около 1 млн кв. м элитного жилья
Входящая в группу ВТБ компания «БМ проект» нашла покупателей на несколько земельных участков бывшего Московского конного завода № 1 в Одинцовском районе Подмосковья. 5,6 га рядом с Рублево-Успенским шоссе за 140,3 млн руб. приобрела компания «Техностройпроект», которая, как следует из ее информации на сайте, специализируется в том числе на строительстве медицинских учреждений. Среди ее проектов, в частности, клинический госпиталь «Лапино» в Подмосковье и инфекционный центр для заболевших коронавирусом на Калужском шоссе в новой Москве. Еще один участок на 15,1 га за 421,5 млн руб. достанется индивидуальному предпринимателю Оксане Акимовой. Она, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является совладельцем ряда компаний, одна из них – «Нучар» специализируется на оптовой торговле мясом. Обе площадки достались победителям аукционов без борьбы, следует из протоколов торгов. Там же сказано, что заявок на приобретение еще двух лотов – на 58,3 и 26,4 га – никто не подал. Запросы в «Техностройпроект» и Акимовой остались без ответа.
Сами участки когда-то принадлежали Объединенной промышленной корпорации бывшего сенатора и основателя Межпромбанка Сергея Пугачева. Она еще до кризиса 2008 г. консолидировала порядка 1200 га Московского конного завода № 1 и совхоза «Ленинский луч» на Рублево-Успенском шоссе и заложила их в ВТБ по кредиту в размере $2,4 млрд. Сам Пугачев планировал возвести там 1 млн кв. м недвижимости, в том числе элитный поселок «Грибаново», но в итоге был вынужден передать эти земли госбанку за долги. ВТБ тоже планировал использовать участки под строительство малоэтажного жилья: его топ-менеджеры несколько лет назад заявляли о планах возвести там до 1,5 млн кв. м. Несколько лет назад владельцы земельных участков около села Успенское в Одинцовском районе пытались согласовать с мэрией Москвы застройку куда большей территории – 2900 га. Там планировалось возвести 4 млн кв. м недвижимости, из которых около 3,1 млн кв. м ушло бы под жилье. Инвесторами проекта помимо ВТБ должны были выступить владелец холдинга «Акрон» Вячеслав Кантор, а также агрокомплекс «Горки-2» (его владельцы – экс-акционеры «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили и Гавриил Юшваев). Инвестиции в него тогда оценивались в 200 млрд руб. Однако в 2016 г. правительство Москвы отправило проект на доработку. С тех пор о нем ничего не сообщалось.