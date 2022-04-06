ВТБ начал распродавать бывшие земли банкира Сергея Пугачева по частям

Сами участки когда-то принадлежали Объединенной промышленной корпорации бывшего сенатора и основателя Межпромбанка Сергея Пугачева. Она еще до кризиса 2008 г. консолидировала порядка 1200 га Московского конного завода № 1 и совхоза «Ленинский луч» на Рублево-Успенском шоссе и заложила их в ВТБ по кредиту в размере $2,4 млрд. Сам Пугачев планировал возвести там 1 млн кв. м недвижимости, в том числе элитный поселок «Грибаново», но в итоге был вынужден передать эти земли госбанку за долги. ВТБ тоже планировал использовать участки под строительство малоэтажного жилья: его топ-менеджеры несколько лет назад заявляли о планах возвести там до 1,5 млн кв. м. Несколько лет назад владельцы земельных участков около села Успенское в Одинцовском районе пытались согласовать с мэрией Москвы застройку куда большей территории – 2900 га. Там планировалось возвести 4 млн кв. м недвижимости, из которых около 3,1 млн кв. м ушло бы под жилье. Инвесторами проекта помимо ВТБ должны были выступить владелец холдинга «Акрон» Вячеслав Кантор, а также агрокомплекс «Горки-2» (его владельцы – экс-акционеры «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили и Гавриил Юшваев). Инвестиции в него тогда оценивались в 200 млрд руб. Однако в 2016 г. правительство Москвы отправило проект на доработку. С тех пор о нем ничего не сообщалось.