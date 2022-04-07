В центре Москвы может открыться еще один фудмолл «Депо»

Агабабаев действует в интересах группы «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, рассказывал ранее один из консультантов, работавших с компанией по одному из ее проектов. По данным «СПАРК-Интерфакса», человек с такими же точно инициалами выступал и выступает до сих пор совладельцем ряда фирм, владеющих активами «Киевской площади», среди них, к примеру, отель Radisson Slavyanskaya у Киевского вокзала, Велозаводский рынок рядом со ст. м. «Дубровка», флотилия «Рэдиссон Ройал», проект многофункционального комплекса Grand Tower (сейчас Moscow Towers), автоцентр «Москва» на Каширском шоссе и проч. Сама «Киевская площадь» является крупнейшим рантье в России. Ее представитель на запрос не ответил. Связаться с Агабабаевым не удалось.