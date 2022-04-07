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В центре Москвы может открыться еще один фудмолл «Депо»

«Киевская площадь» выкупила здания бывшего автомобильного комбината на Таганке
Дарья Молоткова Антон Филатов
«Киевская площадь» Года Нисанова (на фото) и Зараха Илиева выкупила бывшие здания автомобильного комбината и Музея транспорта Москвы на Таганке. / РИА Новости

Бизнесмен Роман Агабабаев стал единственным участником торгов по продаже 100% акций АО «Центр развития территорий», которому, как следует из лотовой документации, принадлежит комплекс из семи зданий на 15 700 кв. м на ул. Рогожский Вал на Таганке, сказано в протоколе аукциона. Там указывается, что сделка будет заключена с ним по стартовой цене – 606,1 млн руб.

Агабабаев действует в интересах группы «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, рассказывал ранее один из консультантов, работавших с компанией по одному из ее проектов. По данным «СПАРК-Интерфакса», человек с такими же точно инициалами выступал и выступает до сих пор совладельцем ряда фирм, владеющих активами «Киевской площади», среди них, к примеру, отель Radisson Slavyanskaya у Киевского вокзала, Велозаводский рынок рядом со ст. м. «Дубровка», флотилия «Рэдиссон Ройал», проект многофункционального комплекса Grand Tower (сейчас Moscow Towers), автоцентр «Москва» на Каширском шоссе и проч. Сама «Киевская площадь» является крупнейшим рантье в России. Ее представитель на запрос не ответил. Связаться с Агабабаевым не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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