Региональный девелопер «Брусника» может построить еще один жилой комплекс в Москве

«Брусника» выкупила у группы ПИК участок площадью 4,5 га между 1-м Иртышским проездом и ул. Тагильской на востоке Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами сделки, а также источник, близкий к одной из них. В декабре 2021 г. девелопер стал владельцем ООО «Специализированный застройщик «Эстейт». Его предыдущему собственнику – входящей в ПИК фирме ООО «СЗ «Перспективные инвестиции», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит ряд участков и зданий, в том числе площадка на 4,5 га в 1-м Иртышском проезде в Гольянове. Сама ПИК сейчас на этих территориях развивает масштабный проект «Лосиноостровский парк». Представители обоих девелоперов, а также компании Nikoliers, которую называют брокером сделки, от комментариев отказались. «Брусника» могла заплатить за новую площадку в Москве около 10 млрд руб., утверждает источник, работавший с компаниями. Похожую оценку приводит и директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.