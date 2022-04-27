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Региональный девелопер «Брусника» может построить еще один жилой комплекс в Москве

Он выкупил у группы ПИК часть проекта «Лосиноостровский парк» на востоке столицы
Дарья Молоткова
На приобретенном участке в Гольянове «Брусника» может возвести жилой комплекс площадью 110 000–115 000 кв. м / ПИК

«Брусника» выкупила у группы ПИК участок площадью 4,5 га между 1-м Иртышским проездом и ул. Тагильской на востоке Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами сделки, а также источник, близкий к одной из них. В декабре 2021 г. девелопер стал владельцем ООО «Специализированный застройщик «Эстейт». Его предыдущему собственнику – входящей в ПИК фирме ООО «СЗ «Перспективные инвестиции», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит ряд участков и зданий, в том числе площадка на 4,5 га в 1-м Иртышском проезде в Гольянове. Сама ПИК сейчас на этих территориях развивает масштабный проект «Лосиноостровский парк». Представители обоих девелоперов, а также компании Nikoliers, которую называют брокером сделки, от комментариев отказались. «Брусника» могла заплатить за новую площадку в Москве около 10 млрд руб., утверждает источник, работавший с компаниями. Похожую оценку приводит и директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных