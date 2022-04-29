Группа «Профит» поможет складскому девелоперу «Стелластрой» реструктурировать долги

«Стелластрой», специализирующийся на строительстве складов, войдет в состав финансово-промышленной группы «Профит». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с обоими участниками сделки. Один из них утверждает, что речь идет о приобретении активов девелопера. Но источник, близкий к одной из компаний, уточняет, что «Профит» намерен провести санацию бизнеса «Стелластроя», которая предполагает реструктуризацию долгов и выделение средств на развитие. По его словам, в общей сложности на это в течение нескольких лет будет потрачено примерно 5 млрд руб.