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Группа «Профит» поможет складскому девелоперу «Стелластрой» реструктурировать долги

На фоне роста цен на стройматериалы многие игроки этого рынка оказались на грани банкротства
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

«Стелластрой», специализирующийся на строительстве складов, войдет в состав финансово-промышленной группы «Профит». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с обоими участниками сделки. Один из них утверждает, что речь идет о приобретении активов девелопера. Но источник, близкий к одной из компаний, уточняет, что «Профит» намерен провести санацию бизнеса «Стелластроя», которая предполагает реструктуризацию долгов и выделение средств на развитие. По его словам, в общей сложности на это в течение нескольких лет будет потрачено примерно 5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных