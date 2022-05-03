Холдинг «Автобан» построит себе крупный офис в «Сколково»

Холдинг «Автобан» приобрел 15 000 кв. м в бизнес-центре «Loft-квартал», расположенном на территории инновационного центра «Сколково» в одноименном районе на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с обеими сторонами сделки. Она, по их словам, была закрыта еще до начала операции на Украине, однако до сих пор о ней не объявляли. Сами здания еще предстоит построить, этим будет заниматься девелопер проекта – группа «Монолит». Запрос туда остался без ответа. Представители «Автобана» и компании «Джонс Лэнг Ласаль» (консультант сделки) информацию о приобретении объекта подтвердили. Первый уточняет, что приступить к возведению бизнес-центра планируется уже в ближайшее время.