Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

В Москве пустует почти четверть рабочих мест в коворкингах

Это связано с открытием большого количества новых объектов и уходом иностранных компаний
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

В московских коворкингах и гибких офисах сейчас пустует 7995 рабочих мест, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, это 23% от всего числа рабочих мест в такого рода объектах. Схожие цифры приводит и президент Национальной ассоциации сервисных офисов и коворкингов Татьяна Шараева. По ее данным, сейчас свободными на этом рынке остается около 20% площадей. Она напоминает, что во время пандемии этот показатель достигал в среднем по рынку 25%, но после ее окончания доля вакансий опустилась примерно до 15%. «Были очень оптимистичные прогнозы по развитию этого рынка по итогам этого года», – добавляет она.

Увеличение количества свободных рабочих мест во многом связано с освобождением площадей небольшими компаниями, бизнес которых пострадал от санкций, указывает руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости Core.XP Кирилл Бабиченко. Многие игроки заняли выжидательную позицию и пытаются оптимизировать свой бизнес, в том числе с помощью изменения подхода к арендной стратегии, соглашается Шараева. Об этом же говорит и руководитель отдела по работе с арендаторами «Джонс Лэнг Ласаль» Екатерина Белова. По ее словам, в основном такие пространства арендовали фирмы из секторов IT и интернет-торговли, некоторые из них сейчас пересматривают свои планы и перевозят команды в другие места. Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина полагает, что на рост вакансии также повлиял уход из России многих иностранных компаний. В целом такая ситуация на рынке гибких офисов может продлиться до конца лета, но уже осенью число сделок, скорее всего, увеличится, считает Шараева.

Об этом же говорит и руководитель отдела по работе с арендаторами «Джонс Лэнг Ласаль» Екатерина Белова. По ее словам, в основном такие пространства арендовали фирмы из секторов IT и интернет-торговли, некоторые из них сейчас пересматривают свои планы и перевозят команды в другие места. Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина полагает, что на рост вакансии также повлиял уход из России многих иностранных компаний. В целом такая ситуация на рынке гибких офисов может продлиться до конца лета, но уже осенью число сделок, скорее всего, увеличится, считает Шараева.

Вы видите 37% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных