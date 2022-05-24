В Москве пустует почти четверть рабочих мест в коворкингах

Увеличение количества свободных рабочих мест во многом связано с освобождением площадей небольшими компаниями, бизнес которых пострадал от санкций, указывает руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости Core.XP Кирилл Бабиченко. Многие игроки заняли выжидательную позицию и пытаются оптимизировать свой бизнес, в том числе с помощью изменения подхода к арендной стратегии, соглашается Шараева. Об этом же говорит и руководитель отдела по работе с арендаторами «Джонс Лэнг Ласаль» Екатерина Белова. По ее словам, в основном такие пространства арендовали фирмы из секторов IT и интернет-торговли, некоторые из них сейчас пересматривают свои планы и перевозят команды в другие места. Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина полагает, что на рост вакансии также повлиял уход из России многих иностранных компаний. В целом такая ситуация на рынке гибких офисов может продлиться до конца лета, но уже осенью число сделок, скорее всего, увеличится, считает Шараева.