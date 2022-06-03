Загрузка московских люксовых отелей упала в два раза

Загрузка московских люксовых отелей упала в два разаВ них обычно селились состоятельные иностранцы, которых сейчас мало
5-звездочные отели в Москве сильнее других категорий гостиниц пострадали от экономических последствий после начала спецоперации на Украине. К такому выводу пришли участники конференции по туризму «Ведомостей». Сейчас загрузка в дизайн-отеле «Стандарт» не превышает 30–35%, говорит коммерческий директор УК «ГОСТ отель менеджмент» Анна Повереннова.
Для сравнения: в 2019 г. этот показатель, по ее словам, был на уровне 80–85%, а в прошлом году – порядка 65%. После отличного начала года (+200% по загрузке на зимних праздниках по отношению к показателям 2019 г.) у отельеров были надежды на то, что в этом году все показатели будут выше, чем было до пандемии, добавляет генеральный менеджер «Балчуг Кемпински Москва» Лада Самодумская. Но, по ее словам, начиная с марта выручка отелей премиального класса падала на 30–40% каждый месяц, а если сравнивать апрель и май 2022 и 2019 гг., то спад достиг 50–70% год к году.
Подтверждают такие выводы и консультанты. После начала спецоперации заполняемость многих гостиниц высокого класса действительно снизилась примерно в 2 раза на фоне оттока иностранцев, согласна заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова. Об этом же говорят и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Но, по словам Тучковой, ситуация не настолько плоха, как была весной 2020 г. В начале пандемии во многих люксовых отелях было забронировано не более 10% номеров, напоминает она.