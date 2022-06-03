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Загрузка московских люксовых отелей упала в два раза

В них обычно селились состоятельные иностранцы, которых сейчас мало
Маргарита Соболь
Загрузка московских люксовых отелей упала в 2 раза / Андрей Гордеев / Ведомости

5-звездочные отели в Москве сильнее других категорий гостиниц пострадали от экономических последствий после начала спецоперации на Украине. К такому выводу пришли участники конференции по туризму «Ведомостей». Сейчас загрузка в дизайн-отеле «Стандарт» не превышает 30–35%, говорит коммерческий директор УК «ГОСТ отель менеджмент» Анна Повереннова.

Для сравнения: в 2019 г. этот показатель, по ее словам, был на уровне 80–85%, а в прошлом году – порядка 65%. После отличного начала года (+200% по загрузке на зимних праздниках по отношению к показателям 2019 г.) у отельеров были надежды на то, что в этом году все показатели будут выше, чем было до пандемии, добавляет генеральный менеджер «Балчуг Кемпински Москва» Лада Самодумская. Но, по ее словам, начиная с марта выручка отелей премиального класса падала на 30–40% каждый месяц, а если сравнивать апрель и май 2022 и 2019 гг., то спад достиг 50–70% год к году.

Подтверждают такие выводы и консультанты. После начала спецоперации заполняемость многих гостиниц высокого класса действительно снизилась примерно в 2 раза на фоне оттока иностранцев, согласна заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова. Об этом же говорят и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Но, по словам Тучковой, ситуация не настолько плоха, как была весной 2020 г. В начале пандемии во многих люксовых отелях было забронировано не более 10% номеров, напоминает она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных