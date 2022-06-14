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Созданная турецкой Enka сеть Flexity откроет еще три гибких офиса в Москве

Это позволит ей войти в десятку крупнейших игроков на рынке коворкингов столицы
Дарья Молоткова
Новые площадки позволят Flexity войти в десятку крупнейших игроков на рынке гибких офисов и коворкингов / flexity.ru

Cеть гибких офисов Flexity, созданная турецким девелопером Enka, увеличила свой портфель проектов до 33 247 кв. м (4107 рабочих мест), следует из информации на ее сайте. Новые площадки появятся в бизнес-центрах Mosenka Park Towers рядом со ст. м. «Таганская», «Садовая плаза» на Долгоруковской улице и в Riverside Towers у Павелецкого вокзала. Ранее компания уже заявила об открытии гибких офисов в БЦ «Павелецкая плаза» и бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной. Представитель Flexity информацию о новых проектах подтвердил. Об этом также знают два консультанта, работавших с Enka. На данный момент пока открыта лишь площадка в БЦ «Павелецкая плаза», уточнил представитель Flexity. Объекты на Овчинниковской набережной и в Riverside Towers, по его словам, начнут работать в конце лета. Сроки начала работы оставшихся офисов он не назвал, но не исключил, что аналогичные объекты появятся и в других комплексах Enka, например в БЦ «Кунцево плаза».

Enka – один из крупнейших турецких девелоперов, работающих в России. В прошлом году компания заняла 6-е место в рейтинге «Короли российской недвижимости» журнала Forbes. По данным издания, ее арендный доход по итогам 2021 г. составил $290 млн. Enka принадлежит 360 000 кв. м торговых площадей и 370 000 кв. м офисов. Среди ее проектов БЦ «Башня на набережной» в «Москва-сити», «Москва Красные Холмы» (с гостиницей Swissotel), многофункциональные комплексы «Кунцево плаза» рядом со ст. м. «Молодежная», «Каширская плаза» и проч.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных