Созданная турецкой Enka сеть Flexity откроет еще три гибких офиса в Москве

Cеть гибких офисов Flexity, созданная турецким девелопером Enka, увеличила свой портфель проектов до 33 247 кв. м (4107 рабочих мест), следует из информации на ее сайте. Новые площадки появятся в бизнес-центрах Mosenka Park Towers рядом со ст. м. «Таганская», «Садовая плаза» на Долгоруковской улице и в Riverside Towers у Павелецкого вокзала. Ранее компания уже заявила об открытии гибких офисов в БЦ «Павелецкая плаза» и бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной. Представитель Flexity информацию о новых проектах подтвердил. Об этом также знают два консультанта, работавших с Enka. На данный момент пока открыта лишь площадка в БЦ «Павелецкая плаза», уточнил представитель Flexity. Объекты на Овчинниковской набережной и в Riverside Towers, по его словам, начнут работать в конце лета. Сроки начала работы оставшихся офисов он не назвал, но не исключил, что аналогичные объекты появятся и в других комплексах Enka, например в БЦ «Кунцево плаза».