MR Group может продать участок на месте промзоны у метро «Бутырская»Одним из претендентов на эту площадку называют структуру, связанную со «СМУ-6 инвестициями»
Компания MR Group выставила на продажу участок площадью 6,1 га в Огородном проезде на севере Москвы, где раньше находился завод «Асфальтобетон». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией, а также один из источников, близких к ней. По их словам, пока компания не достигла каких-то договоренностей с конкретным девелопером.
Одним из претендентов на покупку актива выступает структура, связанная с застройщиком «СМУ-6 инвестиции», впрочем, переговоры с ним пока находятся на ранней стадии, утверждают собеседники. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в начале июня генеральный директор «СМУ-6 инвестиций» Алексей Перлин стал основным владельцем ООО «Специализированный застройщик «Огородный 2–4». Представитель «СМУ-6 инвестиций» заявил, что компания не покупает актив. Представитель MR Group не ответил на запрос «Ведомостей». Связаться с Перлиным не удалось.