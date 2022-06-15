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MR Group может продать участок на месте промзоны у метро «Бутырская»

Одним из претендентов на эту площадку называют структуру, связанную со «СМУ-6 инвестициями»
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Компания MR Group выставила на продажу участок площадью 6,1 га в Огородном проезде на севере Москвы, где раньше находился завод «Асфальтобетон». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией, а также один из источников, близких к ней. По их словам, пока компания не достигла каких-то договоренностей с конкретным девелопером.

Одним из претендентов на покупку актива выступает структура, связанная с застройщиком «СМУ-6 инвестиции», впрочем, переговоры с ним пока находятся на ранней стадии, утверждают собеседники. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в начале июня генеральный директор «СМУ-6 инвестиций» Алексей Перлин стал основным владельцем ООО «Специализированный застройщик «Огородный 2–4». Представитель «СМУ-6 инвестиций» заявил, что компания не покупает актив. Представитель MR Group не ответил на запрос «Ведомостей». Связаться с Перлиным не удалось. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных