MR Group может продать участок на месте промзоны у метро «Бутырская»

Компания MR Group выставила на продажу участок площадью 6,1 га в Огородном проезде на севере Москвы, где раньше находился завод «Асфальтобетон». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией, а также один из источников, близких к ней. По их словам, пока компания не достигла каких-то договоренностей с конкретным девелопером.