Созданная O1 Properties сеть Space 1 выходит на офисный рынок Дубая

Созданная O1 Properties сеть Space 1 открывает гибкий офис на 12 635 кв. м в комплексе Emaar Park Heights в Дубае (ОАЭ), рассказал «Ведомостям» ее управляющий директор Павел Федоров. Об этом знают и два консультанта, работавших с компанией. По словам Федорова, это первый проект сети на международном офисном рынке. Совокупно компания предложит арендаторам офисы площадью свыше 20 000 кв. м. Где еще помимо Emaar Park Heights располагаются офисные площади компании в Дубае, Федоров не уточнил.