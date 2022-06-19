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Созданная O1 Properties сеть Space 1 выходит на офисный рынок Дубая

Это первый международный проект компании
Дарья Молоткова
Space1

Созданная O1 Properties сеть Space 1 открывает гибкий офис на 12 635 кв. м в комплексе Emaar Park Heights в Дубае (ОАЭ), рассказал «Ведомостям» ее управляющий директор Павел Федоров. Об этом знают и два консультанта, работавших с компанией. По словам Федорова, это первый проект сети на международном офисном рынке. Совокупно компания предложит арендаторам офисы площадью свыше 20 000 кв. м. Где еще помимо Emaar Park Heights располагаются офисные площади компании в Дубае, Федоров не уточнил.

Сначала компания будет возводить офисы по схеме build-to-suit, т. е. под конкретного арендатора, уточнил представитель сети. По его словам, это позволит ей адаптироваться под особенности выбранного рынка, после чего она перейдет к реализации и «спекулятивных проектов», предполагающих поиск арендаторов уже после создания офиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных