Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Объем свободных складских объектов вырос до 3,3–3,4%

Это связано как с логистическими сложностями, так и с уходом отдельных компаний
Дарья Молоткова Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Доля свободных помещений в складских комплексах Московского региона возросла до 3,3% против 0,4% в начале года, составив в июне 543 000 кв. м, сообщили аналитики консалтинговой компании CORE.XP. Тренд на освобождение помещений подтверждает и директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia Константин Фомиченко.

По его словам, сейчас в Москве и Подмосковье по договору прямой аренды потенциальным клиентам доступно 464 000 кв. м, субаренды – 242 000 кв. м, т. е. всего 706 000 кв. м. Доля вакантных площадей, по данным Knight Frank Russia, выросла до 3,4% от общей площади складских объектов. Небольшая разница в подсчетах консультантов объясняется тем, что компании могут иметь разные данные по совершенным сделкам. Кроме того, подсчеты вакантных помещений ведутся для складов классов А и В, а консалтинговые компании в зависимости от собственных критериев относят к качественным складам разные объекты. Новых складских площадей в этом году на рынке Московского региона не появилось. Но многие стали вакантными из-за отказа ряда компаний от переговоров по их аренде или покупке, добавил директор складской и индустриальной недвижимости Ricci Дмитрий Герастовский. Рост вакантных площадей опрошенные «Ведомостями» консультанты и участники рынка связывают с несколькими факторами.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных