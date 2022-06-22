Объем свободных складских объектов вырос до 3,3–3,4%

По его словам, сейчас в Москве и Подмосковье по договору прямой аренды потенциальным клиентам доступно 464 000 кв. м, субаренды – 242 000 кв. м, т. е. всего 706 000 кв. м. Доля вакантных площадей, по данным Knight Frank Russia, выросла до 3,4% от общей площади складских объектов. Небольшая разница в подсчетах консультантов объясняется тем, что компании могут иметь разные данные по совершенным сделкам. Кроме того, подсчеты вакантных помещений ведутся для складов классов А и В, а консалтинговые компании в зависимости от собственных критериев относят к качественным складам разные объекты. Новых складских площадей в этом году на рынке Московского региона не появилось. Но многие стали вакантными из-за отказа ряда компаний от переговоров по их аренде или покупке, добавил директор складской и индустриальной недвижимости Ricci Дмитрий Герастовский. Рост вакантных площадей опрошенные «Ведомостями» консультанты и участники рынка связывают с несколькими факторами.