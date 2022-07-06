Группа «Ташир» запускает сеть товаров для дома

Группа «Ташир» запускает сеть товаров для домаНа фоне ухода из России иностранных игроков такой формат может быть востребован
Группа «Ташир» планирует до конца года открыть 10 магазинов новой сети товаров для дома Zebra Home, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, первая точка в 1000 кв. м заработает уже 7 июля в торгово-развлекательном центре Kvartal на Аминьевском шоссе. Объем инвестиций в проект составил свыше 150 млн руб., уточнил он. Площадь других магазинов, по его словам, может быть больше – до 10 000 кв. м. Ассортимент Zebra Home будет состоять преимущественно из текстильных изделий, в том числе предназначенных для дома и интерьера, трикотажа и проч. Однако впоследствии в магазинах сети могут появиться мебель, товары для кухни, мелкие строительные приспособления, говорит представитель «Ташира».
Сейчас компания ведет переговоры с ритейлерами и поставщиками, но конкретных партнеров он не назвал. Пока основной поставщик – текстильный центр «Рио»в Иванове, который «Ташир» открыл еще в 2011 г. В нем находится более 500 магазинов производителей текстильной продукции (трикотажные изделия, текстиль для дома, детская одежда, спецодежда), преимущественно российских. Это партнерство позволит клиентам Zebra Home покупать такие товары без наценок, уточняет представитель компании.