Группа «Ташир» запускает сеть товаров для дома

Группа «Ташир» планирует до конца года открыть 10 магазинов новой сети товаров для дома Zebra Home, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, первая точка в 1000 кв. м заработает уже 7 июля в торгово-развлекательном центре Kvartal на Аминьевском шоссе. Объем инвестиций в проект составил свыше 150 млн руб., уточнил он. Площадь других магазинов, по его словам, может быть больше – до 10 000 кв. м. Ассортимент Zebra Home будет состоять преимущественно из текстильных изделий, в том числе предназначенных для дома и интерьера, трикотажа и проч. Однако впоследствии в магазинах сети могут появиться мебель, товары для кухни, мелкие строительные приспособления, говорит представитель «Ташира».