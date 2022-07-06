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Группа «Ташир» запускает сеть товаров для дома

На фоне ухода из России иностранных игроков такой формат может быть востребован
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
Глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько считает, что произведенный в России недорогой и качественный продукт будет пользоваться спросом / zebra-home.ru

Группа «Ташир» планирует до конца года открыть 10 магазинов новой сети товаров для дома Zebra Home, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, первая точка в 1000 кв. м заработает уже 7 июля в торгово-развлекательном центре Kvartal на Аминьевском шоссе. Объем инвестиций в проект составил свыше 150 млн руб., уточнил он. Площадь других магазинов, по его словам, может быть больше – до 10 000 кв. м. Ассортимент Zebra Home будет состоять преимущественно из текстильных изделий, в том числе предназначенных для дома и интерьера, трикотажа и проч. Однако впоследствии в магазинах сети могут появиться мебель, товары для кухни, мелкие строительные приспособления, говорит представитель «Ташира».

Сейчас компания ведет переговоры с ритейлерами и поставщиками, но конкретных партнеров он не назвал. Пока основной поставщик – текстильный центр «Рио»в Иванове, который «Ташир» открыл еще в 2011 г. В нем находится более 500 магазинов производителей текстильной продукции (трикотажные изделия, текстиль для дома, детская одежда, спецодежда), преимущественно российских. Это партнерство позволит клиентам Zebra Home покупать такие товары без наценок, уточняет представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных