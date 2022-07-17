Мэрия Москвы нашла еще одного инвестора для программы реорганизации промзон

Девелоперская компания Stone Hedge будет застраивать участок площадью 0,56 га в Дмитровском проезде на севере столицы, который мэрия Москвы включила в проект «Индустриальные кварталы». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Представитель Stone Hedge эту информацию подтвердил. По словам собеседников «Ведомостей», на этой площадке планируется строительство бизнес-центра на 50 000 кв. м. Инвестиции в его сооружение составят около 7 млрд руб.