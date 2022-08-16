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Шведская IKEA сделала еще один шаг к выходу с российского рынка

Она ликвидирует компанию «ИКЕА дом», которая управляет 26 магазинами в Москве и регионах
Маргарита Соболь
Шведская IKEA сделала еще один шаг к выходу с российского рынка / Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что IKEA начала ликвидацию одного из своих юридических лиц – ООО «ИКЕА дом», – следует из сообщения на сайте Федресурса. Там сказано, что кредиторы компании могут заявить свои требования в течение двух месяцев.

«ИКЕА дом» управляет розничной сетью шведского холдинга: в ее портфеле 26 магазинов, из которых 10 в Москве (они представлены в торговых центрах «Авиапарк», «Европолис», «Мозаика», «Афимолл сити» и проч.). Все они приостановили работу еще 4 марта после начала спецоперации на Украине. Выручка «ИКЕА дом» в 2021 г. составила 157,2 млрд руб., чистая прибыль – 7,7 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Представитель Ingka Centres (владеет IKEA) заявил «Ведомостям», что у «компании предусмотрен упорядоченный процесс остановки деятельности» и в данный момент она рассматривает все полученные от контрагентов запросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных