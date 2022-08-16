Шведская IKEA сделала еще один шаг к выходу с российского рынка

«ИКЕА дом» управляет розничной сетью шведского холдинга: в ее портфеле 26 магазинов, из которых 10 в Москве (они представлены в торговых центрах «Авиапарк», «Европолис», «Мозаика», «Афимолл сити» и проч.). Все они приостановили работу еще 4 марта после начала спецоперации на Украине. Выручка «ИКЕА дом» в 2021 г. составила 157,2 млрд руб., чистая прибыль – 7,7 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Представитель Ingka Centres (владеет IKEA) заявил «Ведомостям», что у «компании предусмотрен упорядоченный процесс остановки деятельности» и в данный момент она рассматривает все полученные от контрагентов запросы.