«Металлоинвест» Алишера Усманова продал банкетный VIP-зал «Сафиса» на Воробьевых горах

«Металлоинвест» Алишера Усманова продал банкетный VIP-зал «Сафиса» на Воробьевых горахЕго покупателем стала компания, специализирующаяся на организации мероприятий
Дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах второй раз за последний год меняет владельца. Фирма «Профико», конечным бенефициаром которой выступает холдинг «Металлоинвест» (его крупнейший акционер – миллиардер Алишер Усманов), продала его ООО «ПВС и ИАМ». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта в самом начале июля.
«Сафиса» (общая площадь – 3798 кв. м) является одним из самых известных банкетных залов в Москве, который используют в том числе для проведения VIP-мероприятий. В частности, здесь в 2016 г. праздновал свадьбу сын основного владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид. На мероприятии выступали певцы Стинг, Энрике Иглесиас, а также Дженнифер Лопес. Здесь же проходили свадьбы сына президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна Саркиса, дочери телеведущей Розы Сябитовой Ксении, певиц Алсу и Леры Кудрявцевой. В «Сафисе» отмечали дни рождения певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, а также композитор Аркадий Укупник.