«Металлоинвест» Алишера Усманова продал банкетный VIP-зал «Сафиса» на Воробьевых горах

«Сафиса» (общая площадь – 3798 кв. м) является одним из самых известных банкетных залов в Москве, который используют в том числе для проведения VIP-мероприятий. В частности, здесь в 2016 г. праздновал свадьбу сын основного владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид. На мероприятии выступали певцы Стинг, Энрике Иглесиас, а также Дженнифер Лопес. Здесь же проходили свадьбы сына президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна Саркиса, дочери телеведущей Розы Сябитовой Ксении, певиц Алсу и Леры Кудрявцевой. В «Сафисе» отмечали дни рождения певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, а также композитор Аркадий Укупник.