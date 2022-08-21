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«Металлоинвест» Алишера Усманова продал банкетный VIP-зал «Сафиса» на Воробьевых горах

Его покупателем стала компания, специализирующаяся на организации мероприятий
Анна Киселева Антон Филатов
«Металлоинвест» Алишера Усманова продал банкетный VIP-зал «Сафиса» на Воробьевых горах / PhotoXPress

Дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах второй раз за последний год меняет владельца. Фирма «Профико», конечным бенефициаром которой выступает холдинг «Металлоинвест» (его крупнейший акционер – миллиардер Алишер Усманов), продала его ООО «ПВС и ИАМ». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта в самом начале июля.

«Сафиса» (общая площадь – 3798 кв. м) является одним из самых известных банкетных залов в Москве, который используют в том числе для проведения VIP-мероприятий. В частности, здесь в 2016 г. праздновал свадьбу сын основного владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид. На мероприятии выступали певцы Стинг, Энрике Иглесиас, а также Дженнифер Лопес. Здесь же проходили свадьбы сына президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна Саркиса, дочери телеведущей Розы Сябитовой Ксении, певиц Алсу и Леры Кудрявцевой. В «Сафисе» отмечали дни рождения певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, а также композитор Аркадий Укупник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных