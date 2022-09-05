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Китайская Fosun Group нашла покупателя на свой единственный объект в России

Бизнес-центр «Военторг» рядом с Кремлем покупает фонд, который может действовать в интересах госкорпорации ВЭБ.РФ
Дарья Молоткова Антон Филатов
«Воздвиженка-центр» за свою историю несколько раз менял владельца / Максим Стулов / Ведомости

21 сентября акционеры принадлежащего китайской Fosun Group АО «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» (ТД ЦВУМ) должны принять решение о «досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – ООО «Фосан Евразия кэпитал» и о назначении генерального директора».

Это следует из сообщения компании. В нем сказано, что спустя месяц они изберут новый совет директоров общества. Это значит, что Fosun Group нашла покупателя на свой единственный актив в сфере недвижимости в России – бизнес-центр «Воздвиженка-центр» (более известен как «Военторг») на 70 700 кв. м, расположенный в шаговой доступности от Кремля, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам планируемой сделки. По их словам, покупателем офисного комплекса выступает фонд коллективных инвестиций, который действует в интересах одного из арендаторов «Воздвиженка-центра» – ВЭБ.РФ, но ему не принадлежит. Его название они не уточнили.

Такую схему собеседники «Ведомостей» объясняют тем, что госкорпорация находится под санкциями со стороны западных стран, поэтому Fosun Group не может продать ей актив напрямую из-за рисков попасть под аналогичные меры. Китайская компания действует с осмотрительностью, так как ей принадлежат активы в Европе, например французская курортная сеть Club Med, пакеты акций Cirque du Soleil, туроператор Thomas Cook и проч. То, что ВЭБ.РФ не может быть покупателем «Воздвиженка-центра», говорит и представитель «Фосан Евразия кэпитал», отказавшийся комментировать подробности сделки. Так же поступили и в Nikoliers, которая выступает консультантом на продаже этого комплекса.

Официальный представитель ВЭБ.РФ не стал опровергать версию, изложенную источниками «Ведомостей». «Для оптимизации операционных расходов происходит ряд сделок, согласованных коллегиальными органами управления», – сообщил представитель госкорпорации. По его словам, в совокупности эти сделки приведут к снижению затрат в том числе на содержание персонала. Иные детали осуществляемой сделки он комментировать не стал, сославшись на конфиденциальность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных