Китайская Fosun Group нашла покупателя на свой единственный объект в России

Это следует из сообщения компании. В нем сказано, что спустя месяц они изберут новый совет директоров общества. Это значит, что Fosun Group нашла покупателя на свой единственный актив в сфере недвижимости в России – бизнес-центр «Воздвиженка-центр» (более известен как «Военторг») на 70 700 кв. м, расположенный в шаговой доступности от Кремля, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам планируемой сделки. По их словам, покупателем офисного комплекса выступает фонд коллективных инвестиций, который действует в интересах одного из арендаторов «Воздвиженка-центра» – ВЭБ.РФ, но ему не принадлежит. Его название они не уточнили.