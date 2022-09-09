Суд наложил арест на акции научного центра «Большой Утриш» в Анапе

«Большой Утриш» был создан в 1984 г. на базе устричного хозяйства и «специализировался на научных исследованиях и разработке в области естественных и технических наук». Ему принадлежит лабораторный корпус (289,3 кв. м) и водолазный комплекс (57 кв. м) с правами на земельные участки непосредственно под самими зданиями на острове Утриш рядом с Анапой. Согласно карте Росреестра, вся недвижимость «Большого Утриша» находится на территории в 3,9 га прямо на берегу Черного моря. Там же находится пляж и маяк. Введенская планировала купить акции «Большого Утриша» для создания на его месте центра парусного спорта. Кроме того, по словам основателя Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, остров хорошо подходит для организации там элитного отдыха, например частного пляжа или яхт-клуба. Рядом находятся дельфинарий, дайвинг-центр, гостиницы (в том числе пятизвездочные) и магазины.