Суд наложил арест на акции научного центра «Большой Утриш» в Анапе

Суд наложил арест на акции научного центра «Большой Утриш» в АнапеЕго кредитор оспаривает продажу организации девелоперу Ava Group за 1800 руб.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил совершать любые действия по регистрации или отчуждению акций ОАО «Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр (НЭМБЦ) «Большой Утриш». Это следует из определения суда от 31 августа 2022 г., документ есть в базе арбитражных судов. Там сказано, что арест наложен в рамках искового заявления Юлии Введенской, которая является основным кредитором научного центра, она эту информацию «Ведомостям» подтвердила. Введенская в своих требованиях просит суд признать результаты торгов по продаже акций НЭМБЦ «Большой Утриш» недействительными, провести повторный аукцион, а также аннулировать договор купли-продажи этих бумаг с победителем аукциона АО «Анапа-инвест». Последнее, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», связано с краснодарским девелопером Ava Group. Сама компания ранее это подтверждала.
«Большой Утриш» был создан в 1984 г. на базе устричного хозяйства и «специализировался на научных исследованиях и разработке в области естественных и технических наук». Ему принадлежит лабораторный корпус (289,3 кв. м) и водолазный комплекс (57 кв. м) с правами на земельные участки непосредственно под самими зданиями на острове Утриш рядом с Анапой. Согласно карте Росреестра, вся недвижимость «Большого Утриша» находится на территории в 3,9 га прямо на берегу Черного моря. Там же находится пляж и маяк. Введенская планировала купить акции «Большого Утриша» для создания на его месте центра парусного спорта. Кроме того, по словам основателя Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, остров хорошо подходит для организации там элитного отдыха, например частного пляжа или яхт-клуба. Рядом находятся дельфинарий, дайвинг-центр, гостиницы (в том числе пятизвездочные) и магазины.