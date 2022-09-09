Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Суд наложил арест на акции научного центра «Большой Утриш» в Анапе

Его кредитор оспаривает продажу организации девелоперу Ava Group за 1800 руб.
Дарья Молоткова
«Большому Утришу» принадлежит лабораторный корпус (289,3 кв. м) и водолазный комплекс (57 кв. м) с правами на земельные участки непосредственно под самими зданиями на острове Утриш рядом с Анапой / Виталий Тимкив / РИА Новости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил совершать любые действия по регистрации или отчуждению акций ОАО «Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр (НЭМБЦ) «Большой Утриш». Это следует из определения суда от 31 августа 2022 г., документ есть в базе арбитражных судов. Там сказано, что арест наложен в рамках искового заявления Юлии Введенской, которая является основным кредитором научного центра, она эту информацию «Ведомостям» подтвердила. Введенская в своих требованиях просит суд признать результаты торгов по продаже акций НЭМБЦ «Большой Утриш» недействительными, провести повторный аукцион, а также аннулировать договор купли-продажи этих бумаг с победителем аукциона АО «Анапа-инвест». Последнее, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», связано с краснодарским девелопером Ava Group. Сама компания ранее это подтверждала.

«Большой Утриш» был создан в 1984 г. на базе устричного хозяйства и «специализировался на научных исследованиях и разработке в области естественных и технических наук». Ему принадлежит лабораторный корпус (289,3 кв. м) и водолазный комплекс (57 кв. м) с правами на земельные участки непосредственно под самими зданиями на острове Утриш рядом с Анапой. Согласно карте Росреестра, вся недвижимость «Большого Утриша» находится на территории в 3,9 га прямо на берегу Черного моря. Там же находится пляж и маяк. Введенская планировала купить акции «Большого Утриша» для создания на его месте центра парусного спорта. Кроме того, по словам основателя Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, остров хорошо подходит для организации там элитного отдыха, например частного пляжа или яхт-клуба. Рядом находятся дельфинарий, дайвинг-центр, гостиницы (в том числе пятизвездочные) и магазины.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных