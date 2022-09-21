«Страна девелопмент» может стать партнером MR Group по реорганизации крупной промзоны в Москве

«Автомоторная» – крупнейшая в Москве промзона из участвующих в программе «Индустриальные кварталы» (предусматривает жилую и коммерческую застройку): это 77 га в Головинском районе столицы. Согласно лотовой документации, там планируется строительство 1,9 млн кв. м недвижимости, из которых 1,24 млн кв. м – жилье, остальное – объекты производственного и общественного назначения. Объем инвестиций в эти проекты составит порядка 200 млрд руб. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов говорит, что в ходе реорганизации этой промзоны будет создано 10 000 рабочих мест, а ежегодный доход городского бюджета от преобразования участка составит 4,4 млрд руб.