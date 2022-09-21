«Страна девелопмент» может стать партнером MR Group по реорганизации крупной промзоны в Москве

«Страна девелопмент» может стать партнером MR Group по реорганизации крупной промзоны в МосквеТам планируется строительство почти 2 млн кв. м недвижимости
Входящая в девелоперскую компанию MR Group фирма «Е-девелопмент» стала победителем торгов на право реорганизации территории бывшей промзоны «Автомоторная», следует из протокола аукциона. При начальной стоимости лота в 740 млн руб. победитель согласился заплатить 874 млн руб. В торгах также принимали участие структуры группы ПИК и «Дон-строя».
«Автомоторная» – крупнейшая в Москве промзона из участвующих в программе «Индустриальные кварталы» (предусматривает жилую и коммерческую застройку): это 77 га в Головинском районе столицы. Согласно лотовой документации, там планируется строительство 1,9 млн кв. м недвижимости, из которых 1,24 млн кв. м – жилье, остальное – объекты производственного и общественного назначения. Объем инвестиций в эти проекты составит порядка 200 млрд руб. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов говорит, что в ходе реорганизации этой промзоны будет создано 10 000 рабочих мест, а ежегодный доход городского бюджета от преобразования участка составит 4,4 млрд руб.