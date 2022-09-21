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«Страна девелопмент» может стать партнером MR Group по реорганизации крупной промзоны в Москве

Там планируется строительство почти 2 млн кв. м недвижимости
Антон Филатов Анна Киселева Елизавета Клочкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в девелоперскую компанию MR Group фирма «Е-девелопмент» стала победителем торгов на право реорганизации территории бывшей промзоны «Автомоторная», следует из протокола аукциона. При начальной стоимости лота в 740 млн руб. победитель согласился заплатить 874 млн руб. В торгах также принимали участие структуры группы ПИК и «Дон-строя».

«Автомоторная» – крупнейшая в Москве промзона из участвующих в программе «Индустриальные кварталы» (предусматривает жилую и коммерческую застройку): это 77 га в Головинском районе столицы. Согласно лотовой документации, там планируется строительство 1,9 млн кв. м недвижимости, из которых 1,24 млн кв. м – жилье, остальное – объекты производственного и общественного назначения. Объем инвестиций в эти проекты составит порядка 200 млрд руб. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов говорит, что в ходе реорганизации этой промзоны будет создано 10 000 рабочих мест, а ежегодный доход городского бюджета от преобразования участка составит 4,4 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных