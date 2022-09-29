Отель «Аэростар» на севере Москвы могут снести

Отель «Аэростар» на севере Москвы могут снестиЕго совладельцем стал девелопер «Бэсткон», который специализируется на строительстве жилья
Бизнесмен Карен Авдалян, владеющий инвестиционно-строительной компанией «Бэст консалтинг» («Бэсткон»), приобрел 50% долей в ООО «Техносервис». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в конце августа. «Техносервису» принадлежат права на участок площадью 2,2 га на Ленинградском проспекте рядом со ст. м. «Динамо». На этой территории сейчас расположена гостиница «Аэростар» (51 921 кв. м). Запрос в «Бэсткон» остался без ответа, связаться с Авдаляном не удалось.
«Аэростар» за всю свою историю несколько раз менял владельцев. Изначально на его месте находился служебно-пассажирский комплекс, построенный к Олимпиаде 1980 г. для размещения гостей и летных экипажей. В 1989 г. совместное предприятие Главного агентства воздушных сообщений (ГАВС) и компании «ИМП групп», принадлежавшей канадскому аэрохолдингу IMP Group и «Аэрофлоту», решило построить на его месте более современный отель.