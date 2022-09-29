Отель «Аэростар» на севере Москвы могут снести

«Аэростар» за всю свою историю несколько раз менял владельцев. Изначально на его месте находился служебно-пассажирский комплекс, построенный к Олимпиаде 1980 г. для размещения гостей и летных экипажей. В 1989 г. совместное предприятие Главного агентства воздушных сообщений (ГАВС) и компании «ИМП групп», принадлежавшей канадскому аэрохолдингу IMP Group и «Аэрофлоту», решило построить на его месте более современный отель.