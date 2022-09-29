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Отель «Аэростар» на севере Москвы могут снести

Его совладельцем стал девелопер «Бэсткон», который специализируется на строительстве жилья
Дарья Молоткова Антон Филатов
Один из консультантов, работавших с отелем, утверждает, что его собственник давно задумывался о продаже объекта / «Аэростар»

Бизнесмен Карен Авдалян, владеющий инвестиционно-строительной компанией «Бэст консалтинг» («Бэсткон»), приобрел 50% долей в ООО «Техносервис». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в конце августа. «Техносервису» принадлежат права на участок площадью 2,2 га на Ленинградском проспекте рядом со ст. м. «Динамо». На этой территории сейчас расположена гостиница «Аэростар» (51 921 кв. м). Запрос в «Бэсткон» остался без ответа, связаться с Авдаляном не удалось.

«Аэростар» за всю свою историю несколько раз менял владельцев. Изначально на его месте находился служебно-пассажирский комплекс, построенный к Олимпиаде 1980 г. для размещения гостей и летных экипажей. В 1989 г. совместное предприятие Главного агентства воздушных сообщений (ГАВС) и компании «ИМП групп», принадлежавшей канадскому аэрохолдингу IMP Group и «Аэрофлоту», решило построить на его месте более современный отель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных