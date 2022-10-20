Девелопер Stone Hedge нашел покупателя на часть бизнес-центра на севере Москвы

По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта летом этого года. Представитель Stone Hedge поясняет, что на участке «Пропертиинвеста» находится одно из зданий делового комплекса Stone Towers. Его общая площадь составляет 14 000 кв. м. После ввода этого объекта в эксплуатацию девелопер начал его передачу «Новосталь-М», говорит собеседник «Ведомостей». Представитель металлургического холдинга информацию о сделке подтвердил. Другие ее детали стороны не раскрыли.