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Девелопер Stone Hedge нашел покупателя на часть бизнес-центра на севере Москвы

Одну из башен в комплексе Stone Towers займет металлургический холдинг «Новосталь-М»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Проект офисного квартала / Stone Towers

Металлургический холдинг «Новосталь-М» выкупил у девелоперской компании Stone Hedge фирму ООО «Пропертиинвест», которой принадлежит 0,2 га в Бумажном проезде недалеко от Савеловского вокзала.

По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта летом этого года. Представитель Stone Hedge поясняет, что на участке «Пропертиинвеста» находится одно из зданий делового комплекса Stone Towers. Его общая площадь составляет 14 000 кв. м. После ввода этого объекта в эксплуатацию девелопер начал его передачу «Новосталь-М», говорит собеседник «Ведомостей». Представитель металлургического холдинга информацию о сделке подтвердил. Другие ее детали стороны не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных