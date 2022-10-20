Девелопер Stone Hedge нашел покупателя на часть бизнес-центра на севере Москвы

Девелопер Stone Hedge нашел покупателя на часть бизнес-центра на севере МосквыОдну из башен в комплексе Stone Towers займет металлургический холдинг «Новосталь-М»
Металлургический холдинг «Новосталь-М» выкупил у девелоперской компании Stone Hedge фирму ООО «Пропертиинвест», которой принадлежит 0,2 га в Бумажном проезде недалеко от Савеловского вокзала.
По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта летом этого года. Представитель Stone Hedge поясняет, что на участке «Пропертиинвеста» находится одно из зданий делового комплекса Stone Towers. Его общая площадь составляет 14 000 кв. м. После ввода этого объекта в эксплуатацию девелопер начал его передачу «Новосталь-М», говорит собеседник «Ведомостей». Представитель металлургического холдинга информацию о сделке подтвердил. Другие ее детали стороны не раскрыли.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам