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На московском рынке недвижимости появился новый игрок

Созданный выходцами из группы «Пионер» девелопер построит многофункциональный комплекс на западе Москвы
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

ООО «Эталони Европа» застроит территорию общей площадью 0,7 га между ул. Лобачевского и платформой Матвеевское в Раменках. По данным информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы, компания летом этого года получила градостроительный план этого земельного участка.

Реализацией проекта на этой площадке будет заниматься новый игрок для столичного рынка недвижимости, говорит один из консультантов, работавших с ним. Представитель «Эталони Европа» подтвердил, что фирма входит в девелоперскую компанию October Group. Последняя создана бывшими топ-менеджерами ГК «Пионер». Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса».

Среди владельцев «Эталони Европа» – брат сооснователя «Пионера» Андрея Грудина (погиб в 2020 г.) Юрий Грудин. Он занимался развитием бизнеса группы в Санкт-Петербурге, но в 2018 г. она решила уйти из этого регионы и сосредоточиться на московском рынке жилья. Спустя год Юрий Грудин создал компанию Formula City, которая специализировалась на fee-девелопменте (строительство под заказ) и управляла тремя незаконченными проектами «Пионера». Сейчас в портфеле Formula City есть апарт-отель Well на набережной Обводного канала. Грудин также инвестировал в проект по выращиванию форели в Ленинградской области, сообщал «Деловой Петербург».

Среди других совладельцев «Эталони Европа» – Марина Маловик, бывший член совета директоров и бывший первый заместитель генерального директора «Пионера», а также Андрей Тютченко. Последний был финансовым директором этой группы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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