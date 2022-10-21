На московском рынке недвижимости появился новый игрок

Среди владельцев «Эталони Европа» – брат сооснователя «Пионера» Андрея Грудина (погиб в 2020 г.) Юрий Грудин. Он занимался развитием бизнеса группы в Санкт-Петербурге, но в 2018 г. она решила уйти из этого регионы и сосредоточиться на московском рынке жилья. Спустя год Юрий Грудин создал компанию Formula City, которая специализировалась на fee-девелопменте (строительство под заказ) и управляла тремя незаконченными проектами «Пионера». Сейчас в портфеле Formula City есть апарт-отель Well на набережной Обводного канала. Грудин также инвестировал в проект по выращиванию форели в Ленинградской области, сообщал «Деловой Петербург».