На московском рынке недвижимости появился новый игрок

На московском рынке недвижимости появился новый игрокСозданный выходцами из группы «Пионер» девелопер построит многофункциональный комплекс на западе Москвы
ООО «Эталони Европа» застроит территорию общей площадью 0,7 га между ул. Лобачевского и платформой Матвеевское в Раменках. По данным информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Москвы, компания летом этого года получила градостроительный план этого земельного участка.
Реализацией проекта на этой площадке будет заниматься новый игрок для столичного рынка недвижимости, говорит один из консультантов, работавших с ним. Представитель «Эталони Европа» подтвердил, что фирма входит в девелоперскую компанию October Group. Последняя создана бывшими топ-менеджерами ГК «Пионер». Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса».
Среди владельцев «Эталони Европа» – брат сооснователя «Пионера» Андрея Грудина (погиб в 2020 г.) Юрий Грудин. Он занимался развитием бизнеса группы в Санкт-Петербурге, но в 2018 г. она решила уйти из этого регионы и сосредоточиться на московском рынке жилья. Спустя год Юрий Грудин создал компанию Formula City, которая специализировалась на fee-девелопменте (строительство под заказ) и управляла тремя незаконченными проектами «Пионера». Сейчас в портфеле Formula City есть апарт-отель Well на набережной Обводного канала. Грудин также инвестировал в проект по выращиванию форели в Ленинградской области, сообщал «Деловой Петербург».
Среди других совладельцев «Эталони Европа» – Марина Маловик, бывший член совета директоров и бывший первый заместитель генерального директора «Пионера», а также Андрей Тютченко. Последний был финансовым директором этой группы.