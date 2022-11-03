«Элма групп» может выкупить у «Траста» еще один крупный склад в Подмосковье

Связанная с «Элма групп» фирма «Курьяновское» подала заявку на участие в торгах на покупку 100% акций АО «Вегетта», которому принадлежит складской комплекс общей площадью 182 400 кв. м в Долгопрудном Московской области. Это следует из протокола аукциона, который опубликован на сайте Российского аукционного дома. Учитывая то, что «Курьяновское» было единственным претендентом на этот актив, торги признали несостоявшимися. Представитель банка «Траст», на балансе которого и находился этот актив, пояснил «Ведомостям», что по условиям аукциона у компании есть 10 дней, чтобы заключить договор купли-продажи. Два консультанта, работавших с объектом, говорят, что стороны планируют подписать соглашение в ближайшее время. Представитель «Элма групп» на запрос «Ведомостей» не ответил.