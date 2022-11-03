«Элма групп» может выкупить у «Траста» еще один крупный склад в Подмосковье

«Элма групп» может выкупить у «Траста» еще один крупный склад в ПодмосковьеСвязанная с ней структура стала единственным участником торгов по продаже бывшего актива Микаила Шишханова
Связанная с «Элма групп» фирма «Курьяновское» подала заявку на участие в торгах на покупку 100% акций АО «Вегетта», которому принадлежит складской комплекс общей площадью 182 400 кв. м в Долгопрудном Московской области. Это следует из протокола аукциона, который опубликован на сайте Российского аукционного дома. Учитывая то, что «Курьяновское» было единственным претендентом на этот актив, торги признали несостоявшимися. Представитель банка «Траст», на балансе которого и находился этот актив, пояснил «Ведомостям», что по условиям аукциона у компании есть 10 дней, чтобы заключить договор купли-продажи. Два консультанта, работавших с объектом, говорят, что стороны планируют подписать соглашение в ближайшее время. Представитель «Элма групп» на запрос «Ведомостей» не ответил.
«Элма групп» специализируется на инвестициях и управлении объектами недвижимости в различных городах России, следует из информации на ее сайте. Ее общий портфель – 583 000 кв. м. Среди проектов – технопарк «Элма» (60 000 кв. м) в Зеленограде, бизнес-парк «Метако» (37 400 кв. м) в Домодедове, офисно-складской комплекс «Выборгская 22» (35 000 кв. м) рядом со ст. м. «Водный стадион», бизнес-парк «ГПЗ» (165 000 кв. м) в Ростове-на-Дону и индустриальный комплекс «Элтра» (45 900 кв. м) во Ржеве. В начале прошлого года компания также приобрела у «Траста» складской комплекс площадью 160 560 кв. м на Курьяновской набережной в Печатниках. Учредителем «Элма групп», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», является концерн «Прамо», который занимается продажей запасных частей для автомобилей.