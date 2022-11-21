Финская SRV Group с партнерами продала свой крупнейший актив в России

Продажа «Охта молла», как следует из сообщения SVR Group, связана с планами компании уйти из России в связи с начавшейся СВО. В нашей стране ей также принадлежат доли в торгово-развлекательных комплексах «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м, вместе с китайской Shanghai Industrial Investment Company) в Санкт-Петербурге и 4Daily (25 500 кв. м, партнер – Trinfico) в подмосковных Мытищах. Компания также управляет торговым комплексом «Соломбала молл» (43 500 кв. м) в Архангельске и офисом Eightedges (25 500 кв. м) в Санкт-Петербурге. Здесь же SRV Russia планировала в 2023 г. начать строить многофункциональный центр «Охта 5.x» на 133 000 кв. м. Он должен был включать в себя пять офисных зданий, IT-кластер, медицинский центр, коворкинг, отель и апартаменты. Покупкой всех этих активов интересовались также АФК «Система», Central Properties и казанский «Унистрой», рассказывали летом этого года консультанты. Но до сделки с ними так и не дошло.