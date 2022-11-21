Финская SRV Group с партнерами продала свой крупнейший актив в России

Финская SRV Group с партнерами продала свой крупнейший актив в РоссииПокупателем торгового центра «Охта молл» мог стать совладелец екатеринбургского девелопера «Проспект групп»
Финская SRV Group и ее местные партнеры (Sponda, Ilmarinen, Conficap) продали компанию Jupiter Realty 1 B.V., которой принадлежит расположенный в Санкт-Петербурге торгово-развлекательный центр «Охта молл» на 140 000 кв. м, следует из сообщения компании. Эту информацию подтвердила Ирина Ушакова, руководитель платформы консалтинговых услуг и рынков капитала CORE.XP, которая выступала консультантом этой сделки.
В сообщении SRV Group сказано, что покупателем объекта стала кипрская Geomare Investments Limited. Ее конечные бенефициары там не названы. Эта фирма может быть связана с совладельцем екатеринбургского девелопера «Проспект групп», говорят два консультанта, работавших с SRV Group. По крайней мере, по их словам, он вел переговоры о приобретении «Охта молла». Ушакова подтвердить эту информацию отказалась. Запрос в «Проспект групп» остался без ответа. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», ООО «Проспект групп» принадлежит Александру Петрову и кипрской Sigoury Limited. Последняя зарегистрирована по одному адресу с Geomare Investments.
Продажа «Охта молла», как следует из сообщения SVR Group, связана с планами компании уйти из России в связи с начавшейся СВО. В нашей стране ей также принадлежат доли в торгово-развлекательных комплексах «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м, вместе с китайской Shanghai Industrial Investment Company) в Санкт-Петербурге и 4Daily (25 500 кв. м, партнер – Trinfico) в подмосковных Мытищах. Компания также управляет торговым комплексом «Соломбала молл» (43 500 кв. м) в Архангельске и офисом Eightedges (25 500 кв. м) в Санкт-Петербурге. Здесь же SRV Russia планировала в 2023 г. начать строить многофункциональный центр «Охта 5.x» на 133 000 кв. м. Он должен был включать в себя пять офисных зданий, IT-кластер, медицинский центр, коворкинг, отель и апартаменты. Покупкой всех этих активов интересовались также АФК «Система», Central Properties и казанский «Унистрой», рассказывали летом этого года консультанты. Но до сделки с ними так и не дошло.