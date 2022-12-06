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Структура бизнесменов Гляделкина и Шульги может возвести жилой комплекс на Остоженке

Но результат торгов по продаже этой площадки намерен оспорить владелец дома поэта Вяземского
Антон Филатов Дарья Молоткова
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что на площадке логичнее всего построить жилье или апартаменты / Максим Стулов / Ведомости

ЗАО «Новый алгоритм» стало победителем торгов по продаже объектов недвижимости общей площадью 647,3 кв. м, расположенных на Остоженке в центре Москвы, следует из протокола аукциона, размещенного на сайте Единой электронной торговой площадки. Речь идет о здании площадью 624,9 кв. м в Коробейниковом переулке и нежилом помещении на 22,4 кв. м в Бутиковском переулке. При стартовой цене в 99,7 млн руб. компания согласилась заплатить за лот 463,8 млн руб., сказано в документе. Организатором торгов выступало входящее в департамент городского имущества Москвы (ДГИ) ООО «Проектное инвестирование».

«Новый алгоритм», по словам его представителя, ожидал заключения договора купли-продажи в установленные сроки – не позднее 10 дней с момента подведения итогов, но этого так и не произошло. Представитель ДГИ сообщил «Ведомостям», что по итогам торгов договор купли-продажи был заключен с ООО «Ситиинвест», которое предложило за нежилые помещения на Остоженке 458,8 млн руб. Такое решение связано с тем, что «Новый алгоритм» не подписал протокол подведения итогов аукциона – это предусмотрено Гражданским кодексом (ГК), объяснил он. Заключение договора с «Ситиинвестом» соответствует условиям аукциона, резюмировал представитель ДГИ. Представитель «Нового алгоритма» сказал, что компания намерена оспорить действия «Проектного инвестирования» в арбитраже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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