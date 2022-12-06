Структура бизнесменов Гляделкина и Шульги может возвести жилой комплекс на Остоженке

«Новый алгоритм», по словам его представителя, ожидал заключения договора купли-продажи в установленные сроки – не позднее 10 дней с момента подведения итогов, но этого так и не произошло. Представитель ДГИ сообщил «Ведомостям», что по итогам торгов договор купли-продажи был заключен с ООО «Ситиинвест», которое предложило за нежилые помещения на Остоженке 458,8 млн руб. Такое решение связано с тем, что «Новый алгоритм» не подписал протокол подведения итогов аукциона – это предусмотрено Гражданским кодексом (ГК), объяснил он. Заключение договора с «Ситиинвестом» соответствует условиям аукциона, резюмировал представитель ДГИ. Представитель «Нового алгоритма» сказал, что компания намерена оспорить действия «Проектного инвестирования» в арбитраже.