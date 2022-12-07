Dominanta бизнесмена Бородако выходит на рынок коммерческой недвижимости

Компания Dominanta приобрела под строительство бизнес-центра участок площадью 2,3 га на ул. Алексея Свиридова на западе Москвы недалеко от ст. м. «Кунцевская». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. По их словам, сделка была закрыта еще в прошлом году, но ранее о ней не сообщалось. По данным «СПАРК-Интерфакса», Бородако и связанная с ним «М групп» действительно сейчас владеют фирмой «Бизнес инвест запад», за которой закреплен один из участков на ул. Алексея Свиридова. На этой территории Dominanta намерена построить офисный комплекс класса А с подземным паркингом, сообщил «Ведомостям» Бородако (через представителя). Его общая площадь составит более 20 000 кв. м.