Dominanta бизнесмена Бородако выходит на рынок коммерческой недвижимости

Dominanta бизнесмена Бородако выходит на рынок коммерческой недвижимостиОна построит бизнес-центр на западе столицы
Компания Dominanta приобрела под строительство бизнес-центра участок площадью 2,3 га на ул. Алексея Свиридова на западе Москвы недалеко от ст. м. «Кунцевская». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. По их словам, сделка была закрыта еще в прошлом году, но ранее о ней не сообщалось. По данным «СПАРК-Интерфакса», Бородако и связанная с ним «М групп» действительно сейчас владеют фирмой «Бизнес инвест запад», за которой закреплен один из участков на ул. Алексея Свиридова. На этой территории Dominanta намерена построить офисный комплекс класса А с подземным паркингом, сообщил «Ведомостям» Бородако (через представителя). Его общая площадь составит более 20 000 кв. м.
Dominanta ранее выступала преимущественно в качестве инвестора или управляющей компании различных объектов. К примеру, расположенный рядом в 1-м Сетуньском проезде премиальный жилой комплекс Hide для нее строит MR Group. Бородако также инвестировал и в другой проект этого девелопера – «Селигер сити» на севере столицы. В сентябре этого года бизнесмен вместе с владельцами «Москапстрой-ТН» стал соучредителем фирмы «Красный маяк», которая может заняться застройкой одноименного складского комплекса на юге столицы. А в ноябре стало известно, что Dominanta планирует построить жилой комплекс на 51 000 кв. м в 3-м Сетуньском проезде в Раменках. Это будет ее первый самостоятельный девелоперский проект. Компания также ведет проектирование бизнес-центра на Окской улице, говорилось ранее в информации на ее сайте.