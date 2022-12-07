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Dominanta бизнесмена Бородако выходит на рынок коммерческой недвижимости

Она построит бизнес-центр на западе столицы
Дарья Молоткова Антон Филатов
Dominanta ранее выступала преимущественно в качестве инвестора или управляющей компании различных объектов / Максим Стулов / Ведомости

Компания Dominanta приобрела под строительство бизнес-центра участок площадью 2,3 га на ул. Алексея Свиридова на западе Москвы недалеко от ст. м. «Кунцевская». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. По их словам, сделка была закрыта еще в прошлом году, но ранее о ней не сообщалось. По данным «СПАРК-Интерфакса», Бородако и связанная с ним «М групп» действительно сейчас владеют фирмой «Бизнес инвест запад», за которой закреплен один из участков на ул. Алексея Свиридова. На этой территории Dominanta намерена построить офисный комплекс класса А с подземным паркингом, сообщил «Ведомостям» Бородако (через представителя). Его общая площадь составит более 20 000 кв. м.

Dominanta ранее выступала преимущественно в качестве инвестора или управляющей компании различных объектов. К примеру, расположенный рядом в 1-м Сетуньском проезде премиальный жилой комплекс Hide для нее строит MR Group. Бородако также инвестировал и в другой проект этого девелопера – «Селигер сити» на севере столицы. В сентябре этого года бизнесмен вместе с владельцами «Москапстрой-ТН» стал соучредителем фирмы «Красный маяк», которая может заняться застройкой одноименного складского комплекса на юге столицы. А в ноябре стало известно, что Dominanta планирует построить жилой комплекс на 51 000 кв. м в 3-м Сетуньском проезде в Раменках. Это будет ее первый самостоятельный девелоперский проект. Компания также ведет проектирование бизнес-центра на Окской улице, говорилось ранее в информации на ее сайте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных