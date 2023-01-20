Наследники PwC нашли себе новое место под штаб-квартиру

Представитель «Технологий доверия» эту информацию подтвердил. По его словам, в Multispace Dinamo теперь будет расположен центральный офис компании, в котором смогут работать в общей сложности 3000 сотрудников. Сам контракт подписан на длительный срок, уточняют собеседники «Ведомостей», не раскрыв детали.