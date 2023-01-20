Наследники PwC нашли себе новое место под штаб-квартиру

Наследники PwC нашли себе новое место под штаб-квартируКомпания «Технологии доверия» переедет из бизнес-центра «Белая площадь» в гибкий офис Multispace
Аудиторская компания «Технологии доверия» (экс-PwC) договорилась с сетью Multispace об аренде у нее 4500 кв. м (643 рабочих места) в гибком офисе Multispace Dinamo, расположенном в «ВТБ Арена парке» на Ленинградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель арендодателя.
Представитель «Технологий доверия» эту информацию подтвердил. По его словам, в Multispace Dinamo теперь будет расположен центральный офис компании, в котором смогут работать в общей сложности 3000 сотрудников. Сам контракт подписан на длительный срок, уточняют собеседники «Ведомостей», не раскрыв детали.
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