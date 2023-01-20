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Наследники PwC нашли себе новое место под штаб-квартиру

Компания «Технологии доверия» переедет из бизнес-центра «Белая площадь» в гибкий офис Multispace
Дарья Молоткова Антон Филатов
Офис Multispace расположен в районе «Динамо» / Multispace

Аудиторская компания «Технологии доверия» (экс-PwC) договорилась с сетью Multispace об аренде у нее 4500 кв. м (643 рабочих места) в гибком офисе Multispace Dinamo, расположенном в «ВТБ Арена парке» на Ленинградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель арендодателя.

Представитель «Технологий доверия» эту информацию подтвердил. По его словам, в Multispace Dinamo теперь будет расположен центральный офис компании, в котором смогут работать в общей сложности 3000 сотрудников. Сам контракт подписан на длительный срок, уточняют собеседники «Ведомостей», не раскрыв детали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных