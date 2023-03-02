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Недвижимость

Группа ФСК построит крупный жилой комплекс в Новой Москве

Она победила на торгах по продаже транспортно-пересадочного узла «Мамыри»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в ГК ФСК фирма «ФСК Лидер» стала победителем торгов по продаже 99% долей в ООО «Щиброво», которому принадлежат права на 9 га на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мамыри» между одноименной деревней и поселком Мосрентген в Новой Москве. Это следует из протокола торгов, прошедших 1 марта 2023 г., опубликованного на электронной торговой площадке «Росэлторг». Там же сказано, что при стартовой цене в 5,59 млрд руб. компания согласилась заплатить за этот актив 6 млрд руб. Другие участники аукциона там не раскрываются. Представитель ФСК на запрос «Ведомостей» не ответил.

Мэрия Москвы выставила на торги данный актив еще в январе 2023 г. В документации говорилось, что при определении победителя будет учитываться опыт претендента: общий объем ввода жилья у застройщика должен составлять не менее 250 000–300 000 кв. м, а общая выручка за три года – не менее 6 млрд руб.

Из документации следует, что на 9 га здесь можно будет построить 225 000 кв. м недвижимости, из которых 181 000 кв. м – жилье. Инвестиции в строительство проекта директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает в 18–20 млрд руб., а выручку от реализации квартир – в 30–33 млрд. Стоимость приобретения данного проекта он считает рыночной.

Жилье здесь будет востребовано в том числе из-за близости к будущей станции метро «Корниловская» («Мамыри»). Кроме того, рядом с проектом расположены и основные автомагистрали – Калужское и Киевское шоссе, а также МКАД, а это значит, что у микрорайона будут еще и удобные съезды, резюмирует Рывкин.

ФСК занимается преимущественно строительством многоквартирных домов. По данным Единого ресурса застройщиков, она занимает 6-е место в списке крупнейших девелоперов России. В активной стройке у компании находится около 1,4 млн кв. м жилья. Среди ее проектов – жилые комплексы Sydney City в Хорошево-Мневниках, «Режиссер» на ул. Вильгельма Пика, «Архитектор» рядом со ст. м. «Калужская». У девелопера также есть проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае.

Выручка группы ФСК в 2022 г. составила 174,1 млрд руб. Владелец группы – бизнесмен Владимир Воронин, сын бывшего чиновника стройкомплекса Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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