Группа ФСК построит крупный жилой комплекс в Новой Москве

Входящая в ГК ФСК фирма «ФСК Лидер» стала победителем торгов по продаже 99% долей в ООО «Щиброво», которому принадлежат права на 9 га на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мамыри» между одноименной деревней и поселком Мосрентген в Новой Москве. Это следует из протокола торгов, прошедших 1 марта 2023 г., опубликованного на электронной торговой площадке «Росэлторг». Там же сказано, что при стартовой цене в 5,59 млрд руб. компания согласилась заплатить за этот актив 6 млрд руб. Другие участники аукциона там не раскрываются. Представитель ФСК на запрос «Ведомостей» не ответил.