Мэрия Москвы разрешила построить на Минском шоссе крупный жилой район

Изначально владельцем этой площадки было АОЗТ «Матвеевское», которому принадлежало в этом районе в общей сложности более 24 га. В 2003 г. оно продало их структуре Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, владевшей (на тот момент) девелоперской компанией «Интеко». Новый собственник хотел возвести там многофункциональный комплекс «Сетунь-хиллс» на 730 000 кв. м, который должен был включать в себя офисы, гостиницу и апартаменты.