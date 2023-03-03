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Мэрия Москвы разрешила построить на Минском шоссе крупный жилой район

Ранее эта площадка должна была стать частью посольского городка
Дарья Молоткова Антон Филатов
Кто будет строить жилой район на ул. Староволынской пока не известно / Андрей Гордеев / Ведомости

В рамках проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Минская» на участке площадью 4,59 га на ул. Староволынской у Минского шоссе на западе Москвы будет построено 300 000 кв. м недвижимости, из которых 150 000 кв. м – жилье. Это следует из документов, размещенных на сайте Москомархитектуры. Там сказано, что максимальная высота комплекса составит 170 м.

Изначально владельцем этой площадки было АОЗТ «Матвеевское», которому принадлежало в этом районе в общей сложности более 24 га. В 2003 г. оно продало их структуре Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, владевшей (на тот момент) девелоперской компанией «Интеко». Новый собственник хотел возвести там многофункциональный комплекс «Сетунь-хиллс» на 730 000 кв. м, который должен был включать в себя офисы, гостиницу и апартаменты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных