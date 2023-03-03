Мэрия Москвы разрешила построить на Минском шоссе крупный жилой район

Мэрия Москвы разрешила построить на Минском шоссе крупный жилой районРанее эта площадка должна была стать частью посольского городка
В рамках проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Минская» на участке площадью 4,59 га на ул. Староволынской у Минского шоссе на западе Москвы будет построено 300 000 кв. м недвижимости, из которых 150 000 кв. м – жилье. Это следует из документов, размещенных на сайте Москомархитектуры. Там сказано, что максимальная высота комплекса составит 170 м.
Изначально владельцем этой площадки было АОЗТ «Матвеевское», которому принадлежало в этом районе в общей сложности более 24 га. В 2003 г. оно продало их структуре Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, владевшей (на тот момент) девелоперской компанией «Интеко». Новый собственник хотел возвести там многофункциональный комплекс «Сетунь-хиллс» на 730 000 кв. м, который должен был включать в себя офисы, гостиницу и апартаменты.