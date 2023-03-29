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Группа «Пионер» нашла покупателя на часть делового квартала на севере Москвы

Один из корпусов Ostankino Business Park приобрела IT-группа «Астра»
Антон Филатов
Группа «Пионер»

Группа компаний (ГК) «Астра» выкупила у девелопера «Пионер» одно из зданий в деловом квартале Ostankino Business Park в Огородном проезде на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с обеими компаниями. Общая площадь корпуса, по их данным, составляет 22 300 кв. м, а сама сделка «была закрыта на днях». Коммерческий директор группы «Пионер» Диана Нилиповская, генеральный директор «Астры» Илья Сивцев, а также представитель компании Of.Ru, которая выступала консультантом сделки, информацию о сделке подтвердили. По их словам, в Ostankino Business Park разместится штаб-квартира «Астры», на первоначальном этапе там будет работать 2000 сотрудников. Cейчас, судя по информации «СПАРК-Интерфакса», основной офис группы находится в комплексе «Варшавская плаза» на Варшавском шоссе. Переехать в новую штаб-квартиру «Астра» сможет после ввода купленного здания в эксплуатацию. В сообщении «Пионера» сказано, что завершить строительство этого корпуса планируется в этом году.

ГК «Астра» занимается разработкой программного обеспечения, в частности операционной системы Astra Linux. Клиентами компании на ее сайте указаны Министерство обороны России, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, «Роскосмос», Росгвардия, госкорпорация «Ростех» и проч. Учредителем компании, по данным ЕГРЮЛ на апрель 2021 г., была Светлана Новосельцева, сейчас бенефициары группы в этой системе не указаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных