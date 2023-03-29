Группа «Пионер» нашла покупателя на часть делового квартала на севере Москвы

Группа компаний (ГК) «Астра» выкупила у девелопера «Пионер» одно из зданий в деловом квартале Ostankino Business Park в Огородном проезде на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с обеими компаниями. Общая площадь корпуса, по их данным, составляет 22 300 кв. м, а сама сделка «была закрыта на днях». Коммерческий директор группы «Пионер» Диана Нилиповская, генеральный директор «Астры» Илья Сивцев, а также представитель компании Of.Ru, которая выступала консультантом сделки, информацию о сделке подтвердили. По их словам, в Ostankino Business Park разместится штаб-квартира «Астры», на первоначальном этапе там будет работать 2000 сотрудников. Cейчас, судя по информации «СПАРК-Интерфакса», основной офис группы находится в комплексе «Варшавская плаза» на Варшавском шоссе. Переехать в новую штаб-квартиру «Астра» сможет после ввода купленного здания в эксплуатацию. В сообщении «Пионера» сказано, что завершить строительство этого корпуса планируется в этом году.