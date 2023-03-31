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Инвестиции в российскую недвижимость достигли рекордных 144 млрд рублей

Это связано в том числе с продажей уходящими из России иностранными компаниями своих активов
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Инвестиции в российскую недвижимость в I квартале 2023 г. составили 144 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это самый высокий показатель за первые три месяца года за всю историю наблюдений, т. е. с 2000 г. К примеру, с января по март прошлого года инвесторы потратили на недвижимость 96,3 млрд руб., в 2021 г. – 41,5 млрд руб. Среди крупнейших сделок этого года – покупка компанией «Горные вершины», которую связывают с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, курорта «Архыз». Кроме того, структура АФК «Система» приобрела российских 10 отелей норвежской группы Wenaas, а «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева 5 га на Кутузовском проспекте в Москве под строительство многофункционального жилого комплекса.

Рост активности на инвестиционном рынке недвижимости опрошенные «Ведомостями» консультанты связывают с продолжающимся уходом из России иностранных компаний. Введенные санкции вынуждают зарубежных собственников избавляться от российских активов, несмотря на требования об одобрении таких транзакций специальной правительственной комиссией, говорит директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. По данным IBC Real Estate, 23% всех сделок в I квартале 2023 г. прошли как раз с участием иностранных игроков. Кроме норвежской Wenaas свои объекты продали финские фонды EKE и Vicus (бизнес-центр Pulkovo Sky у них выкупила армянская Balchug Capital) и PPF Group (склад «Трилоджи парк Томилино» перешел структурам братьев Алексея и Александра Остапишиных).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных