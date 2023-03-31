Инвестиции в российскую недвижимость достигли рекордных 144 млрд рублей

Инвестиции в российскую недвижимость достигли рекордных 144 млрд рублейЭто связано в том числе с продажей уходящими из России иностранными компаниями своих активов
Инвестиции в российскую недвижимость в I квартале 2023 г. составили 144 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это самый высокий показатель за первые три месяца года за всю историю наблюдений, т. е. с 2000 г. К примеру, с января по март прошлого года инвесторы потратили на недвижимость 96,3 млрд руб., в 2021 г. – 41,5 млрд руб. Среди крупнейших сделок этого года – покупка компанией «Горные вершины», которую связывают с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, курорта «Архыз». Кроме того, структура АФК «Система» приобрела российских 10 отелей норвежской группы Wenaas, а «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева 5 га на Кутузовском проспекте в Москве под строительство многофункционального жилого комплекса.
Рост активности на инвестиционном рынке недвижимости опрошенные «Ведомостями» консультанты связывают с продолжающимся уходом из России иностранных компаний. Введенные санкции вынуждают зарубежных собственников избавляться от российских активов, несмотря на требования об одобрении таких транзакций специальной правительственной комиссией, говорит директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов. По данным IBC Real Estate, 23% всех сделок в I квартале 2023 г. прошли как раз с участием иностранных игроков. Кроме норвежской Wenaas свои объекты продали финские фонды EKE и Vicus (бизнес-центр Pulkovo Sky у них выкупила армянская Balchug Capital) и PPF Group (склад «Трилоджи парк Томилино» перешел структурам братьев Алексея и Александра Остапишиных).