Инвестиции в российскую недвижимость достигли рекордных 144 млрд рублей

Инвестиции в российскую недвижимость в I квартале 2023 г. составили 144 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это самый высокий показатель за первые три месяца года за всю историю наблюдений, т. е. с 2000 г. К примеру, с января по март прошлого года инвесторы потратили на недвижимость 96,3 млрд руб., в 2021 г. – 41,5 млрд руб. Среди крупнейших сделок этого года – покупка компанией «Горные вершины», которую связывают с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, курорта «Архыз». Кроме того, структура АФК «Система» приобрела российских 10 отелей норвежской группы Wenaas, а «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева 5 га на Кутузовском проспекте в Москве под строительство многофункционального жилого комплекса.