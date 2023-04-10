«Росагролизинг» нашел место для размещения новой штаб-квартиры

«Росагролизинг» нашел место для размещения новой штаб-квартирыКомпания приобрела крупный офис в бизнес-центре на севере Москвы
Компания «Росагролизинг» договорилась о покупке 7000 кв. м в бизнес-центре «Прайм тайм», который находится на ул. Викторенко рядом с Ленинградским проспектом на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным объектом.
Представитель «Росагролизинга» информацию о сделке подтвердил. По его словам, компания планирует переехать в новый офис в течение следующего года. Решение о приобретении площадей в «Прайм тайме» он связывает в том числе с тем, что это позволит в среднесрочной перспективе сократить расходы компании на аренду площадей. Другие детали он не раскрыл. Связаться с представителем компании «Атлантик», выступавшей девелопером данного центра, «Ведомостям» не удалось.
«Росагролизинг», как сказано в его отчетности, принадлежит Минсельхозу России. И занимается сдачей сельхозтехники и перерабатывающего оборудования в лизинг. По данным самой компании, за 2022 г. ее чистый портфель составлял 114,8 млрд руб. (+47% год к году). За этот же период она поставила 12 700 единиц сельхозтехники (+25% год к году), говорится в информации на ее сайте. Собственный капитал «Росагролизинга» оценивается в 93 млрд руб. Сейчас офис компании находится в бизнес-центре «Северное сияние» на ул. Правды.