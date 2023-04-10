«Росагролизинг» нашел место для размещения новой штаб-квартиры

«Росагролизинг», как сказано в его отчетности, принадлежит Минсельхозу России. И занимается сдачей сельхозтехники и перерабатывающего оборудования в лизинг. По данным самой компании, за 2022 г. ее чистый портфель составлял 114,8 млрд руб. (+47% год к году). За этот же период она поставила 12 700 единиц сельхозтехники (+25% год к году), говорится в информации на ее сайте. Собственный капитал «Росагролизинга» оценивается в 93 млрд руб. Сейчас офис компании находится в бизнес-центре «Северное сияние» на ул. Правды.