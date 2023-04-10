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«Росагролизинг» нашел место для размещения новой штаб-квартиры

Компания приобрела крупный офис в бизнес-центре на севере Москвы
Дарья Молоткова Алексей Полухин Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Росагролизинг» договорилась о покупке 7000 кв. м в бизнес-центре «Прайм тайм», который находится на ул. Викторенко рядом с Ленинградским проспектом на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным объектом.

Представитель «Росагролизинга» информацию о сделке подтвердил. По его словам, компания планирует переехать в новый офис в течение следующего года. Решение о приобретении площадей в «Прайм тайме» он связывает в том числе с тем, что это позволит в среднесрочной перспективе сократить расходы компании на аренду площадей. Другие детали он не раскрыл. Связаться с представителем компании «Атлантик», выступавшей девелопером данного центра, «Ведомостям» не удалось.

«Росагролизинг», как сказано в его отчетности, принадлежит Минсельхозу России. И занимается сдачей сельхозтехники и перерабатывающего оборудования в лизинг. По данным самой компании, за 2022 г. ее чистый портфель составлял 114,8 млрд руб. (+47% год к году). За этот же период она поставила 12 700 единиц сельхозтехники (+25% год к году), говорится в информации на ее сайте. Собственный капитал «Росагролизинга» оценивается в 93 млрд руб. Сейчас офис компании находится в бизнес-центре «Северное сияние» на ул. Правды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных