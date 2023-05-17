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Группа ПСН, созданная бывшими банкирами Ананьевыми, может потерять еще один актив

Ее структура, владеющая бизнес-центром «Новоспасский», подала заявление о собственном банкротстве
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Московская ситценабивная фабрика (МСНФ), владеющая деловым кварталом «Новоспасский» на Дербеневской набережной, подала в Арбитражный суд Москвы иск о собственном банкротстве. Как следует из материалов дела, заявление этой компании зарегистрировано 4 мая, заседания на данный момент не назначены.

МСНФ входит в группу ПСН (сейчас – «Прогресс-Н»). Последняя была создана бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, до 2019 г. она считалась одним из крупнейших рантье в России. По итогам 2018 г. она занимала 27-е место в рейтинге «королей рынка недвижимости» страны журнала Forbes с годовым доходом от аренды в $65 млн. Кроме «Новоспасского» компании в разные годы принадлежали офисный комплекс «Альфа Арбат центр», центр городской культуры «Правда», проекты жилых комплексов «Домашний», Sreda и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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