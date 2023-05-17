Группа ПСН, созданная бывшими банкирами Ананьевыми, может потерять еще один актив

МСНФ входит в группу ПСН (сейчас – «Прогресс-Н»). Последняя была создана бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, до 2019 г. она считалась одним из крупнейших рантье в России. По итогам 2018 г. она занимала 27-е место в рейтинге «королей рынка недвижимости» страны журнала Forbes с годовым доходом от аренды в $65 млн. Кроме «Новоспасского» компании в разные годы принадлежали офисный комплекс «Альфа Арбат центр», центр городской культуры «Правда», проекты жилых комплексов «Домашний», Sreda и проч.