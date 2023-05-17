Группа ПСН, созданная бывшими банкирами Ананьевыми, может потерять еще один актив

Группа ПСН, созданная бывшими банкирами Ананьевыми, может потерять еще один активЕе структура, владеющая бизнес-центром «Новоспасский», подала заявление о собственном банкротстве
Московская ситценабивная фабрика (МСНФ), владеющая деловым кварталом «Новоспасский» на Дербеневской набережной, подала в Арбитражный суд Москвы иск о собственном банкротстве. Как следует из материалов дела, заявление этой компании зарегистрировано 4 мая, заседания на данный момент не назначены.
МСНФ входит в группу ПСН (сейчас – «Прогресс-Н»). Последняя была создана бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, до 2019 г. она считалась одним из крупнейших рантье в России. По итогам 2018 г. она занимала 27-е место в рейтинге «королей рынка недвижимости» страны журнала Forbes с годовым доходом от аренды в $65 млн. Кроме «Новоспасского» компании в разные годы принадлежали офисный комплекс «Альфа Арбат центр», центр городской культуры «Правда», проекты жилых комплексов «Домашний», Sreda и проч.