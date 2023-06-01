Сменившая три раза за последний год владельцев сеть OBI могла отказаться от половины складов

О том, что OBI является арендатором этого склада, следует и из данных «СПАРК-Интерфакса». Изначально компания занимала здесь порядка 40 000 кв. м, но в итоге приняла решение сократить объемы в 2 раза, утверждают собеседники «Ведомостей». Они также добавляют, что других объектов как в аренде, так и в собственности у компании в Московском регионе нет. Представитель OBI от комментариев отказался. Так же поступил и представитель компании Raven Russia (владелец «Севера»), сославшись на конфиденциальность такой информации.