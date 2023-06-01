Сменившая три раза за последний год владельцев сеть OBI могла отказаться от половины складов

Сменившая три раза за последний год владельцев сеть OBI могла отказаться от половины складовЧасть ее площадей на севере Подмосковья, скорее всего, уже занял логистический оператор ПЭК
Ритейлер OBI мог отказаться от 20 000 кв. м в логистическом комплексе «Север», расположенном в Солнечногорском районе на севере Московской области. Об этом рассказали три консультанта, работавших с данным объектом.
О том, что OBI является арендатором этого склада, следует и из данных «СПАРК-Интерфакса». Изначально компания занимала здесь порядка 40 000 кв. м, но в итоге приняла решение сократить объемы в 2 раза, утверждают собеседники «Ведомостей». Они также добавляют, что других объектов как в аренде, так и в собственности у компании в Московском регионе нет. Представитель OBI от комментариев отказался. Так же поступил и представитель компании Raven Russia (владелец «Севера»), сославшись на конфиденциальность такой информации.
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