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Сменившая три раза за последний год владельцев сеть OBI могла отказаться от половины складов

Часть ее площадей на севере Подмосковья, скорее всего, уже занял логистический оператор ПЭК
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
Отказ от складских площадей со стороны OBI связывают со снижением оборотов ритейлера / Евгений Разумный / Ведомости

Ритейлер OBI мог отказаться от 20 000 кв. м в логистическом комплексе «Север», расположенном в Солнечногорском районе на севере Московской области. Об этом рассказали три консультанта, работавших с данным объектом.

О том, что OBI является арендатором этого склада, следует и из данных «СПАРК-Интерфакса». Изначально компания занимала здесь порядка 40 000 кв. м, но в итоге приняла решение сократить объемы в 2 раза, утверждают собеседники «Ведомостей». Они также добавляют, что других объектов как в аренде, так и в собственности у компании в Московском регионе нет. Представитель OBI от комментариев отказался. Так же поступил и представитель компании Raven Russia (владелец «Севера»), сославшись на конфиденциальность такой информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных