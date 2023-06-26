Акционер ПИК Сергей Гордеев выставил на продажу два торгово-развлекательных центра

Компания Mall Management Group, управляющая торговыми активами акционера ГК ПИК Сергея Гордеева, ищет покупателей на торгово-развлекательные центры «Саларис» на Киевском шоссе и «Павелецкая плаза» рядом с Павелецким вокзалом. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этими объектами, а также один из партнеров Mall Management Group. По их словам, сейчас на каждый из этих комплексов есть претенденты, однако все переговоры пока находятся на ранней стадии, договоры с ними не подписаны. Они также отмечают, что у Гордеева нет цели реализовать эти центры с дисконтом, поэтому сделки по ним могут занять довольно большое количество времени. Представитель Mall Management Group от комментариев отказался.