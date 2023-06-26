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Акционер ПИК Сергей Гордеев выставил на продажу два торгово-развлекательных центра

За комплексы «Саларис» и «Павелецкая плаза» он может выручить более 40 млрд рублей
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Компания Mall Management Group, управляющая торговыми активами акционера ГК ПИК Сергея Гордеева, ищет покупателей на торгово-развлекательные центры «Саларис» на Киевском шоссе и «Павелецкая плаза» рядом с Павелецким вокзалом. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этими объектами, а также один из партнеров Mall Management Group. По их словам, сейчас на каждый из этих комплексов есть претенденты, однако все переговоры пока находятся на ранней стадии, договоры с ними не подписаны. Они также отмечают, что у Гордеева нет цели реализовать эти центры с дисконтом, поэтому сделки по ним могут занять довольно большое количество времени. Представитель Mall Management Group от комментариев отказался.

Торговый центр «Саларис» общей площадью 310 000 кв. м был построен в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево» в 2019 г. Недостроенную «Павелецкая плаза» структуры Гордеева выкупили в августе 2018 г. у дочерней компании казахстанского БТА-банка. Площадь объекта составляет 73 000 кв. м, комплекс введен в эксплуатацию в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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