Stone Hedge может поучаствовать в строительстве башен рядом с «Авиапарком»

На самих участках рядом с «Авиапарком» столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила возведение двух многофункциональных комплексов на 120 214 и 158 940 кв. м. Их максимальная высота составит 230 м (примерно 65 этажей). Два консультанта, работавших с этими проектами, указывают, что их строительством должна была заниматься владеющая «Авиапарком» фирма ТВК «Авиапарк». Ее конечными бенефициарами считаются структуры семьи Аркадия Ротенберга (сначала его самого, потом сына Игоря, а затем дочери Лилии) и бизнесмена Михаила Зайца, совладельца Amma Development (факт, что совладельцем ТВК «Авиапарк» являлся Игорь Ротенберг, «Ведомостям» подтверждал представитель бизнесмена в 2017–2018 гг. О переходе доли в компании сестре Лилии писал Forbes в 2021 г.).