Stone Hedge может поучаствовать в строительстве башен рядом с «Авиапарком»Компания может стать fee-девелопером двух офисных небоскребов на Ходынском поле
Девелопер Stone Hedge станет участником крупного офисного проекта рядом с торгово-развлекательным комплексом «Авиапарк» на Ходынском поле, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с компанией. По данным «СПАРК-Интерфакса», 21 июня у фирмы «Авиапарк-1», которой принадлежат права на два земельных участка на 4,8 га по этому адресу, сменился генеральный директор. Им стал Денис Студенецкий, который ранее возглавлял АО «Точечные инвестиции». Эта компания выступает застройщиком бизнес-центра на 50 000 кв. м в Дмитровском проезде. Этот проект входит в портфель Stone Hedge. Представитель девелопера от комментариев отказался.
На самих участках рядом с «Авиапарком» столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила возведение двух многофункциональных комплексов на 120 214 и 158 940 кв. м. Их максимальная высота составит 230 м (примерно 65 этажей). Два консультанта, работавших с этими проектами, указывают, что их строительством должна была заниматься владеющая «Авиапарком» фирма ТВК «Авиапарк». Ее конечными бенефициарами считаются структуры семьи Аркадия Ротенберга (сначала его самого, потом сына Игоря, а затем дочери Лилии) и бизнесмена Михаила Зайца, совладельца Amma Development (факт, что совладельцем ТВК «Авиапарк» являлся Игорь Ротенберг, «Ведомостям» подтверждал представитель бизнесмена в 2017–2018 гг. О переходе доли в компании сестре Лилии писал Forbes в 2021 г.).